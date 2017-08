Tausend Jugendliche feiern trotz Nieselregen Beachparty

Strandfeeling kam bei der Beachparty am Haisl am Samstag bei einer Temperatur von 13 Grad nicht auf. Dennoch fanden etwa 1000 Jugendliche den Weg auf das Gelände rund ums Vereinsheim am Nachtbühl. So haben sich die Vorbereitungsarbeiten für den rührigen Verein doch noch gelohnt. Auf tonnenweise verteiltem Sand genossen die Gäste im karibisch dekorierten Gelände Sangria und exotische Cocktails. Bier und Pizzen durften ebenfalls nicht fehlen. Die Bässe aus den großen Boxen versetzen die Feiernden in Tanzlaune. Die Discjockeys von den "Mad Kingz" unterhielten mit flotter Partymusik die Besucher. Spezielle Lichteffekte tauchten die Feierarea immer wieder in bunte Farben. Friedlich wurde bis ein Uhr früh gefeiert. Vorsitzender Joseph Lindner und seine 40 Helfer waren mit dem Verlauf sehr zufrieden. Er bedauert nur, dass die Gemeinde das Ende der Musik bereits auf ein Uhr festgelegt hatte. Bild: adj