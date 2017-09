Statt dem "Unterhem-Brando vom Hammerweg" schaute in der Bücherei am Wochenende ein Märchenonkel vorbei. In Person von Hubert Treml sind beide aber miteinander verwandt. Mit der etwas andere Interpretation von Grimms Märchen untermauerte der Songschreiber seine Qualitäten als Wortakrobat. 100 Besucher spendeten ihm am Kirchweihsamstag dafür reichlich Applaus im Lesesaal.

Mit seinem Kleinkunstprogramm "I spinn" schafft der in Regensburg lebende Weidener Märchenparodien im Oberpfälzer Dialekt, die die Zuhörer mal poetisch, mal herzhaft lustig fesseln. Zu lachen gab es in den zwei Stunden jedenfalls reichlich. Die Geschichte von Hänsel und Gretel, die Parodie "Rapunzlerich" oder die Gstanzl-Oper "Frau Holle" waren Höhepunkte.Stimmgewaltige und leise Passagen wechselten sich zur Gitarrenbegleitung ab. Nicht nur mit dem Text "Wos bessas wie'n Doud finsd iwarall" aus den Bremer Stadtmusikanten animierte er das Publikum zum Mitsingen. Die Zuhörer ließen sich nicht lange bitten. Immer wieder bezog sie Treml in die Geschichten ein. Ein Höhepunkt bei den Zugaben waren die aus den Reihen der Besucher das gewünschten Lieder "Kirwakuchen" und "Selbstgekochte Erdbeermarmelad". Mit viel Applaus belohnten die Gäste nach den Zugaben das zweistündige Lachfeuerwerk. Büchereileiterin Margit Palaschevsky freute sich über die gute Resonanz.