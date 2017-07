Ein lauer Sommerabend, gute Musik, tolle Tanzeinlagen und eine gutes Essen locken rund 600 Gäste zur Serenade auf die Rathaus-Piazza zum Irisch-schottischen Abend.

"Lassen sie sich auf die Grüne Insel und in die Schottischen Highlands entführen", stimmte Bürgermeister Ernst Schicketanz die Zuhörer am Dienstag auf den letzten Abend der Serenadenreihe ein. Den Auftakt machte die "Factoria Session Band" mit Stefan "Stuff" Weiß (Banjo, Gitarre, Gesang), Fritz Bäumler (Mandoline, Bodhran, Gesang), Melissa Bäumler (Kontrabass, Akkordeon, Gesang), Andy Steidl (Fiddle) und Matthias Steidl (Irische Flöten, schottische Dudelsäcke, Maultrommel).Mit ihrem transatlantic Style spielten sie eine gelungene Mischung traditioneller Musik Nordamerikas, Irlands und Schottlands. Rotzige Fiddle- und Banjo-Melodien der Appalachen, lebensfrohe Jigs und Reels der Grünen Insel, kernige Akkordeon- und Dudelsack-Stücke der schottischen Highlands. Und als emotionales Substrat erdige Lieder, die berühren, mitreißen und gute Laune machen.Zwischendurch gab es Tanzeinlagen der Tanzgruppe "Celtic Rainbow" Unter der Leitung der zweifachen Weltmeisterin Rebecca Popp präsentierte sie irische Stepp- und Volkstänze nach modernen und traditionellen Choreographien. Beeindruckend waren immer wieder die Schritte und Bewegungen im absolutem Einklang der Akteure.Im dritten Block gab es zum Abschluss ein "Step down the Line", bei dem die Tänzer in einer Reihe stehen und einzeln oder paarweise Solis aufs Parkett steppen. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Auftritt von Band und Tanzgruppe.Glück und gute Laune mit Süßigkeiten verteilten dieKobolde Claudia Richtmann und Marina Bodensteiner. Lange Schlangen gab es an den Essensständen. Das Guiness-Bier war nach kurzer Zeit ausverkauft.