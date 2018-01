Die Zahl der Einwohner hat sich in den vergangenen drei Jahren stabilisiert. Dies belegen die Jahresstatistiken. Zum 31. Dezember 2017 hat die Gemeinde 4794 Einwohner - die gleiche Zahl wie 2015. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Minus von 10 Personen. 42 Geburten stehen 43 Todesfälle gegenüber. Die Altersstruktur zwischen den Geschlechtern ist fast ausgeglichen. Nur im Alter über 80 Jahren gibt es deutlich mehr Frauen. 30 Paare gaben sich das Jawort. Die Gemeinde investierte 2017 1,6 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist auf 73 Euro gesunken. 30 702 Euro flossen in die Vereinsförderung. 401 Gewerbebetriebe (Minus 4) sind in Altenstadt angesiedelt. Sie haben 1260 sozialversicherungspflichtige Beschäftige. 1861 sozialversicherungspflichtige Beschäftige wohnen in der Gemeinde. 129 Menschen (Vorjahr 147) waren im Dezember arbeitslos gemeldet.