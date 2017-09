Wohnraum ist auch in Altenstadt knapp. Der Gemeinderat genehmigt ein Sechsfamilienhaus in der Windischeschenbacher Straße. In einem Antrag fordert die CSU-Fraktion, einen Bleikristallruinenbeseitigungs- und Nachfolgenutzungsfonds.

Deutliches Signal

Bauanträge

Anträge auf eine Begrüßungsfeier für Neubürger und die Einrichtung eines "Bleikristallruinenbeseitigungs- und Nachfolgenutzungsfonds" beschäftigten den Gemeinderat in seiner Sitzung. Beide Anträge wurden von den Fraktionen positiv gesehen. Wie sie umgesetzt werden, wird in den nächsten Sitzungen diskutiert.Die SPD-Fraktion stellte den Antrag, neu angesiedelte Bürger mit einer Begrüßungsfeier willkommen zu heißen. Die Gemeinde könnte vorgestellt werden und die Vereine hätten Gelegenheit, sich ebenfalls zu präsentieren. Bürgermeister Ernst Schicketanz schlug einen Sektempfang vor. Dabei würden auch die Kosten im Rahmen bleiben. Dominik Baschnagel (CSU) dachte an etwas Größeres: "Wir können ruhig klotzen." Bernhard Pscheidt (Freie Wähler) würde die Begrüßung mit einer anderen Veranstaltung der Gemeinde kombinieren. Die Verwaltung soll nun eruieren, wie viele eingeladen werden müssten.Schicketanz informierte die Räte darüber, dass der Auftrag für die Sanierungsuntersuchungen der Industriebrachen Beyer & Co und Hofbauer im August vom Landratsamt in Auftrag gegeben wurde. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich etwa auf ein Jahr.Zu diesem Punkt stellte die CSU den Antrag auf Einrichtung eines Bleikristallruinenbeseitigungs- und Nachfolgenutzungsfond, um rechtzeitig gerüstet zu sein. Mit der Annahme des Antrags gibt der Gemeinderat eine klare Willenserklärung und ein deutliches Signal an die Bevölkerung auf die Beseitigung des Missstandes. Der jährliche Betrag für den Fond sollte ans Gewerbesteuereinkommen gekoppelt sein. Einhellig fanden die Fraktionen den Vorschlag nicht schlecht. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen müssten geklärt werden. Darum wird sich Kämmerer Rüdiger Fuhrman kümmern.Einig war sich das Gremium, den Änderungen der Bebauungspläne "Altenstadt Mitte" (1. Änderung) und "Süd I" (5. Änderung) zuzustimmen. Die Anmerkungen und Anforderungen der Fachbehörden wurden in die Bebauungspläne von den zuständigen Planern eingearbeitet. Gegen die Bebauungspläne der Stadt Weiden auf Errichtung eines Verwaltungsgebäudes (Leibnitzstraße 1) und (Frauenrichterstraße/Kopernikusstraße) gab es keine Einwände.Dem Bauantrag von Christoph Siewic aus Parkstein auf Neubau eines Sechsfamilienhauses mit zwei Carports (Windischeschenbacher Straße 6) stimmte das Gremium zu. Das bisherige Gebäude wird abgerissen. Die Abstandsflächen müssen eingehalten werden. Das Haus muss mit einen Flachdach gebaut werden.Harald Hecke bekam grünes Licht für den Bau eines Wintergartens in der Lortzingstraße. Der Antrag auf Vorbescheid von Reinhard Marzi für den Neubau eines Ein-Familien-Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage in Meerbodenreuth wurde positiv beschieden.Der Auftrag für die Umsetzung der Ausgleichsflächen für das Baugebiet "Altenstadt-Mitte" wurde an die Firma Rolf Schmidt GmbH aus Schirmitz zum Preis von 16 415 Euro erteilt. Mit der Reinigung und -inspektion des Hauptkanals beauftragte die Runde die Firma Schnurrer Kanaltechnik GmbH, Weiden. Die Kosten betragen 25 219,96 Euro.Den Fassadenanstrich des Rathauses und die Sanierung der Mauer am Rathaus übernimmt der Malerfachbetrieb Norbert Ringer aus Weiden für 25 456 Euro. Die Fassadensanierung des Bauhof-Betriebsgebäudes wird die Firma Reinhard Planek aus der Stadt Weiden für 13 357,50 Euro ausführen.