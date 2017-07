Der Antrag der Freien Wähler für eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beim Ortseingang in der Parksteiner Straße sorgt für Diskussionen im Gemeinderat. Die Polizei lehnt das Vorhaben ab. FWG-Fraktionsvorsitzender Bernhard Pscheidt lässt aber nicht locker.

Gemeinderat Der Gemeinderat beschloss eine Änderung im Bebauungsplan "Süd-I" bezüglich der beiden Volksbank-Grundstücke. Keine Einwände hatte das Gremium gegen den Bauantrag von Jürgen Nowak, Tannenweg 1, auf Verbreiterung der Dachgaube. (sm)

Der Gemeinderat beschäftigte sich am Mittwoch mit einem Antrag der Freien Wähler. Nach Pscheidts Meinung wird bei der Ortseinfahrt in der Parksteiner Straße viel zu schnell gefahren. Das gefährdet vor allem Fußgänger beim Überqueren der Straße. "Eine stationäre Geschwindigkeits-Messstelle würde die Situation entschärfen und die Sicherheit der Passanten erhöhen", argumentierte Pscheidt."Die Gemeinde hat hierzu eine Stellungnahme bei der Polizei angefordert", berichtete Bürgermeister Ernst Schicketanz. In der Antwort steht, dass an dieser Stelle kein Unfallschwerpunkt sei. Deshalb lehnt das Polizeipräsidium eine stationäre Messanlage ab. Stattdessen empfiehlt es den Einsatz von mobilen Geschwindigkeitsmessungen.Der Rathauschef bezifferte die Kosten für eine feste Messanlage auf 100 000 bis 125 000 Euro. Dazu kommen noch Unterhaltskosten von jährlich zirka 4000 Euro. Pscheidt sprach von einer viel niedrigeren Summe von 37 000 Euro. Der Freie Wähler verwies auf die Aufstellungs-Kriterien des Innenministeriums:Straßenabschnitte, die Unfallbrennpunkte sind; Straßenabschnitte, die - ohne Unfallbrennpunkte zu sein - aufgrund der örtlichen Verhältnisse besondere Unfallgefahrenpunkte sind; Straßenabschnitte, an denen die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit die Belästigung der Bewohner durch Verkehrslärm und/oder Abgase steigert. Außerdem gebe es noch weitere Bereiche. Dazu zählen Straßenabschnitte, die zwar bei Beachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit unter günstigsten Verhältnissen nicht gefährlich sind, bei Überschreitung aber gefährlich werden können."Gerade der letzte Punkt dürfte absolut ausreichen für die Einrichtung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage", argumentierte Pscheidt. Der Freie Wähler hatte noch etliche unbeantwortete Fragen, die er nun der Gemeinde schriftlich vorlegen will. Der entsprechende Tagesordnungspunkt, in dem es auch um eine ersatzweise Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen (Emoticons) ging, wurde vertagt.