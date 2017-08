Der Gemeinderat macht den Weg frei für eine Wohnbebauung des ehemaligen Meichner-Areals. Dazu wird der Bebauungsplan "Ernst-Kraus-Straße" aufgehoben und ein neuer Plan "Max-Reger-Straße" aufgestellt.

"Der Bebauungsplan ,Ernst-Kraus-Straße' hat seinen Zweck erfüllt und kann aufgehoben werden", erklärte Bürgermeister Ernst Schicketanz in der Sitzung. Er bezog sich auf den Maria-Greiner-Weg, auf den Johann-Meyer-Weg sowie auf das Meichner-Areal. Für die Grundstückseigentümer bedeute die Aufhebung laut Schicketanz keine Einschränkungen. Vielmehr seien eine Bebauung außerhalb der Baugrenzen oder Erweiterungen der Anwesen unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung jetzt möglich.In einem weiteren Schritt stellte der Gemeinderat für das Meichner-Grundstück einen neuen Bebauungsplan "Max-Reger-Straße" auf. Das Areal war vormals im Bebauungsplan ,,Ernst-Kraus-Straße" als Mischgebiet ausgewiesen und mit Lager- und Bürogebäuden bebaut. Jetzt soll es allgemeines Wohngebiet werden. Durch die Verlegung des Firmenstandortes der Firma Meichner von Altenstadt nach Neuhaus haben die Lager- und Wohngebäude keine Verwendung mehr und stehen leer. Da in Altenstadt und Umgebung Bedarf an Wohnraum besteht, werden die Lagerhalle zurück- und das Bürogebäude umgebaut und dann künftig als Wohngebäude genutzt. Die verbleibende Restfläche wird Baufläche für neue Wohngebäude. Zustimmung fanden die Bauanträge von Stephanie und Dominik Artmann (Aufbau einer Wohnung über der bestehenden Garage in der Bachstraße 13), von der Firma "Speed 4 Trade", An den Gärten 8 bis 10, Anbau von Besprechungsräumen an das bestehende Bürogebäude mit Erweiterung der bestehenden Parkflächen, inklusive vier Garagen.Auch Herbert Amann darf an das bestehende Küchenstudio in der Karl-Singer-Straße 8 ein Treppenhauses mit Aufzug anbauen.Zum Antrag der CSU-Fraktion bezüglich der Wlan-Auswertungsmöglichkeiten der Hotspotnutzung und jährlichen Vorstellung dieser Daten teilte der Bürgermeister mit, dass es derzeit noch keine entsprechenden Möglichkeiten gebe. Das Gemeindeoberhaupt informierte zudem, dass im Regionalplan Oberpfalz-Nord die Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen der ergänzenden Beteiligung der Träger öffentlicher Belange berücksichtigt werde.