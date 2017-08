Die Pläne für die Neugestaltung der Ortsmitte am Pfarrplatz werden konkreter. Nach dem Ausflug nach Pirk (wir berichteten) wollen die Räte noch einige Ideen für den trapezförmigen Innenbereich eingearbeitet sehen.

Architekt Klaus Stiefler vom Büro RSP aus Bayreuth. hatte für den Gemeinderat auf der Rathaus-Piazza Muster für das Pflaster aufgebaut. Am Rand des 1600 Quadratmeter großen Pfarrplatzes werden die Steine der Firma Godelmann zeilig und im Inneren im sogenannten wilden Verband verlegt.An den Ein-/Ausfahrten sowie beim alten Schulhaus sind Parkplätze und Bäume vorgesehen. Weitere Bäume und Parkmöglichkeiten sollen im Julius-Meister-Weg sowie auf der Westseite der Hauptstraße hinzu kommen. Abwechslung gibt es bei den Sitzgelegenheiten. So ist eine Rundbank mit Baumschutzrost neben dem alten Schulhaus und Bänke mit Betonsockel vor dem Museum und im Innenbereich geplant. Für Helligkeit sorgen LED-Pollerleuchten und Lichtsäulen. Passend werden Mülleimer und Fahrradständer in Stahl-/Holzkonstruktion aufgestellt.Pfarrplatz und Kirchenbereich sollen optisch getrennt werden. "Gemeint ist damit eine flächenbündige Bänderung im Bereich des früheren Tores, mit der die ursprüngliche Torsituation durch Bodenenbauleuchten verdeutlicht wird ", erklärte der Städteplaner. Die Vorschläge fanden die Zustimmung der Räte. Nur beim Innenbereich, der als "Ort der Begegnung" gestaltet werden soll, gab es Diskussionen.Stiefler hatte hier Asphalt und einen L-förmigen Glasgranulatstreifen vorgeschlagen. CSU-Sprecher Dominik Baschnagel will noch mehr Bezug zur örtlichen Geschichte in den Innenbereich künstlerisch einarbeiten. Unter anderem nannte er die "Goldene Straße". SPD-Sprecher Hans Simon regte einen Brunnen an und FW-Sprecher Bernhard Pscheidt einen festen Standort für den Maibaum. Der Gemeinderat beauftragte den Architekten, den Innenbereich nochmals zu überarbeiten und Vorschläge zur Machbarkeit der Anregungen zu unterbreiten.