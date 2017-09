Buben und Mädchen spielen und turnen künftig gemeinsam mit ihren Omas und Opas. Möglich macht das ein Generationenpark.

Der wachsenden Zahl von Senioren in der Gemeinde möchten Bürgermeister Ernst Schicketanz und der Gemeinderat gerecht werden. In dem Bau des Generationenparks in der Wagnerstraße sehen die Kommunalpolitiker bereits einen kleinen Schritt in diese Richtung.Entstanden ist ein kleines Paradies für die Begegnung von älteren und jüngeren Einwohnern. Bürgermeister Schicketanz, der mit Seniorenbeauftragter Annett Kamm den Park begutachtete, kündigte die offizielle Eröffnung im Frühjahr 2018 an.Das Vorhaben konnte dank Leader-Programm der EU realisiert werden. Über das Forum Neustadt Plus wird es mit 60 Prozent gefördert. Die Planungen erfolgten durch die Landschaftsarchitekten und Stadtplaner von Sulzbach-Rosenberg Neidl + Neidl. Die Ausführung der Maßnahme lag in den Händen der Firma Gartengestaltung Lobinger aus Edelsfeld. Die Kosten belaufen sich auf 53 000 Euro.Der Rathauschef ist vom Konzept überzeugt. Der Park soll dazu dienen, dass sich die Altenstädter generationsübergreifend - Junge und Alte - austauschen können. Der Park ist mit Trimmgeräten, Bänken und einem Hochbeet ausgestattet. Das Beet bepflanzen Senioren und Mittelschüler gemeinsam. Die Reha-Vital-Sportgruppe wird interessierte Senioren in die Geräte einweisen. Mit mehreren Aktionen wird der Park im Frühjahr der Bevölkerung vorgestellt.Die Einrichtung biete die Möglichkeit, dass sich Senioren und Junge bei Sport und Bewegung zwanglos begegnen könnten, meint Seniorenbeauftragte Kamm (CSU). Und sollte man alleine auf dem Gelände sein, ermögliche der von der Gemeinde zur Verfügung gestellte W-Lan-Hotspot das gesamte Spektrum der modernen Kommunikation. Die Allwettergeräte seien einfach und unkompliziert zu bedienen, für Menschen jeden Alters und unabhängig vom jeweiligen Fitnessstand. "Das finde ich wirklich super. Ich bin stolz darauf, dass es in unserer Gemeinde so eine Möglichkeit gibt."