Für die Nachwuchskicker im Fußballkreis Amberg/Weiden sind die Weichen für die neue Saison gestellt. Bei den Junioren-Arbeitstagungen ging es aber nicht nur um die Ligeneinteilungen. Personell steht eine Veränderung an.

Klares Votum der Vereine

Schötz betreut Kreisligen

Es hat Spaß gemacht, es war eine spannende Zeit. Kreisjuniorenleiter Wolfgang Schötz beim Rückblick auf seine achtjährige Amtszeit

Im Sportheim des SV Altenstadt/WN (für den Bereich Weiden) sowie beim SV Inter Bergsteig Amberg (Bereich Amberg) trafen sich die Jugendleiter zu ihren Arbeitstagungen. Am Ende beider Veranstaltungen informierte Kreisjuniorenleiter Wolfgang Schötz die Vereinsvertreter, dass er sich beim Kreistag am Montag, 29. Januar 2018, im ACC in Amberg aus privaten Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen werde. "Es hat Spaß gemacht, es war eine spannende Zeit", sagte Schötz rückblickend auf seine achtjährige Amtszeit und gab zugleich bekannt, dass Klaus Meier als sein Nachfolger vorgeschlagen werde. Der Spielgruppenleiter aus Vilseck ist seit vier Jahren für die E- und F-Junioren im Bereich Amberg zuständig und steigt ab kommender Saison in den Großfeld-Bereich ein.Beim Rückblick auf die abgelaufene Saison wurde das im Vorjahr für zwei Jahre eingeführte Pilotprojekt "Spielklassenreform auf Kreisebene" mit Auf- und Abstieg im Herbst und im Frühjahr diskutiert. "Es gibt Pro und Contra", sagte Schötz. Positiv seien vor allem die tollen Spiele um die Kreismeisterschaft der A-, B-, C- und D-Junioren gewesen. Die Vereinsvertreter sprachen sich bei den Abstimmungen klar für die Beibehaltung des Spielsystems auch ab der Saison 2018/19 aus, nur in Altenstadt/WN gab es zwei Gegenstimmen.Schötz konnte neue Jugendvereine im Kreis Amberg/Weiden begrüßen. Aus dem Bezirk Mittelfranken wechseln der SV 08 Auerbach, SC Glückauf Auerbach, ASV Michelfeld und FC Troschenreuth in die Oberpfalz. Dieses Quartett nimmt als SG Auerbach am Spielbetrieb teil. Aus dem Kreis Cham/Schwandorf kommt die SG Wernberg/Weihern mit den Vereinen TSV Detag und FC Wernberg sowie DJK Weihern. Aufgelöst haben sich die JFG Herzogstadt Sulzbach-Rosenberg, die JFG Oberpfälzer Wald und die JFG Vilstal Rieden.Edgar Götz, der im Bereich Weiden zusammen mit Andreas Stolorz die Schiedsrichter einteilt, sagte, dass es in der Saison 2016/17 keine nennenswerten Probleme gegeben habe. Franz Steinbach, der Vorsitzende des Jugendsportgerichts der Oberpfalz, berichtete von einem Anstieg der behandelten Fälle auf 537, wobei der Kreis Regensburg mit 289 am stärksten betroffen war (Amberg/Weiden 132, Cham/Schwandorf 116).Den Schwerpunkt der beiden Tagungen bildeten die Ligeneinteilungen (A- bis D-Junioren siehe unten) und der Rahmenterminkalender. Saisonstart für alle Altersgruppen ist im September, den Auftakt machen die A-Junioren bereits am 2. September. Im Kleinfeldbereich wird das Ferienende abgewartet.Wolfgang Schötz ist weiterhin für die vier Kreisligen (A bis D) und alle A-Jugend-Klassen verantwortlich. Spielgruppenleiter Karl-Heinz Luber betreut die B- und C-Junioren Kreisklassen und Gruppen. Zudem plant Luber die Hallen-Saison. Christian Wolfram ist für die E- und F-Junioren im Bereich Weiden sowie für die Pokal-Wettbewerbe - BFV-Pokal der A-Junioren und Bau-Pokal der C-Junioren - zuständig. Außerdem ist Wolfram Ansprechpartner für das DFBnet. Klaus Meier betreut die D-Junioren Kreisklassen und Gruppen sowie die E- und F-Junioren im Teilkreis Amberg.

A-Junioren

Kreisliga-Qualifikation: SG Wernberg/Weihern-Stein, JFG Haidenaabtal, SpVgg Vohenstrauß, SG Reuth/Erbendorf/Falkenberg, DJK Neustadt/WN, SG Immenreuth/Kulmain, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, VfB Rothenstadt, SG Illschwang/Schwend/Kastl, SG Hirschau/Schnaittenbach/Ehenfeld, SG Waldau/Irchenrieth/Altenstadt, JFG Haidenaab-VilsKreisklassen-Qualifikation : SG Kastl/Kemnath, JFG Oberpfälzer Grenzland 11, SG Püchersreuth/Plößberg/Schönkirch/Wildenau, SC Kirchenthumbach, FC Edelsfeld, JFG Obere Vils, SC Eschenbach, SV Raigering, SG Tremmersdorf/Neustadt/Trabitz, JFG Amberg-Sulzbach West, SG Auerbach, SG Rieden/Schmidmühlen/VilshofenGruppen-Qualifikation: DJK Weiden, SG Luhe-Markt/Luhe-Wildenau/Neudorf, FC Vorbach, SG Fahrenberg II, JFG Naabtalkicker, SG Altenstadt/WN, SG Flossenbürg/Floß, SG Fahrenberg (Pleystein/Waldthurn/Neukirchen St. Ch.), SG DJK-SB Amberg/Inter Bergsteig Amberg, SG Neukirchen/Königstein, SG Traßlberg/RosenbergB-JuniorenKreisliga-Qualifikation: JFG Haidenaabtal, SG Hahnbach, SG Weihern/Wernberg, SG Waldau/Letzau/Irchenrieth/Schirmitz, SG Rothenstadt/Pirk, SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg, FC Amberg II, SG Königstein/Neukirchen, SG Kauerhof/Loderhof/Traßlberg/Rosenberg, SG Kemnath/Kastl, SV Raigering, JFG Oberpfälzer Grenzland 11Kreisklassen-Qualifikation: JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, SG Hirschau/Schnaittenbach/Ehenfeld/Kohlberg, DJK Neustadt/WN, SpVgg Vohenstrauß, SG Etzenricht/Weiherhammer, DJK Ensdorf, SG Illschwang/Schwend/Kastl, SC Germania Amberg, SG Altenstadt/WN/ASV Neustadt, SV Raigering II, SG AuerbachGruppe 1: SG Tremmersdorf, SG Fahrenberg, SG Plößberg/Schönkirch/Wildenau/Püchersreuth, SpVgg Windischeschenbach, SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg II, SG Flossenbürg/Floß, SC Eschenbach, JFG Haidenaab-VilsGruppe 2: FSV Gärbershof, JFG Obere Vils II, SG Kauerhof/Loderhof/Traßlberg/Rosenberg II, SG Auerbach B2 (ohne Wertung), JFG Amberg-Sulzbach West, SG Schmidmühlen/Rieden/VilshofenC-JuniorenKreisliga-Qualifikation: SG Rothenstadt/Pirk, FC Amberg II, JFG Haidenaabtal, SpVgg Vohenstrauß, SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg, FC Weiden-Ost, SG Schmidmühlen/Rieden/Vilshofen, SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof, SG Wernberg/Weihern, DJK Neustadt/WN, SV Raigering II, SG Schnaittenbach/Hirschau/Ehenfeld/KohlbergKreisklassen-Qualifikation: SG Hahnbach, SC Eschenbach, SG Kulmain/Immenreuth, JFG Oberpfälzer Grenzland 11, SpVgg SV Weiden III, SG Ensdorf/Ebermannsdorf, SG Illschwang/Schwend/Kastl, FC Weiden-Ost II, SG Altenstadt/WN/Parkstein, SG Fahrenberg, SC Germania Amberg, SG AuerbachGruppe 1: SG Tremmersdorf/Neustadt-Kulm/Trabitz, FC Vorbach, SV Riglasreuth, JFG Naabtalkicker, SG Etzenricht/Weiherhammer/Neunkirchen, SC Kirchenthumbach, JFG Obere Vils II, JFG Haidenaabtal IIGruppe 2: DJK Neustadt II, DJK Weiden, SC Luhe-Wildenau, SpVgg Schirmitz, SG Schönkirch/Plößberg/Wildenau/Püchersreuth, SG Flossenbürg/Floß/Thanhausen, JFG Haidenaab-Vils, SG Waldau/Letzau/Irchenrieth, SG Etzenricht/Weiherhammer/Neunkirchen IIGruppe 3: FC Edelsfeld, SG Neukirchen/Königstein, JFG Amberg-Sulzbach West, SV Inter Bergsteig Amberg, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, SG Auerbach C2 (ohne Wertung), SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof, SG Ensdorf/Ebermannsdorf II, SV Raigering IIID-JuniorenKreisliga-Qualifikation: JFG Obere Vils, SG Loderhof-Sulzbach/Kauerhof, SpVgg SV Weiden II, JFG Oberpfälzer Grenzland 11, SG Tremmersdorf/Neustadt/Trabitz, SG Kulmain/Immenreuth, FC Amberg II, SG Etzenricht/Weiherhammer, JFG Amberg-Sulzbach West, SG Rothenstadt/Pirk, SG Altenstadt/WN/Parkstein, SG Ebermannsdorf/EnsdorfKreisklassen-Qualifikation: SG Vohenstrauß/Altenstadt, SC Eschenbach, DJK Neustadt/WN, JFG Haidenaab-Vils, SG Traßlberg/Rosenberg, SG Rieden/Schmidmühlen/Vilshofen, JFG Haidenaabtal, SG Flossenbürg/Thanhausen, SG Hahnbach, SV Raigering II, SG AuerbachGruppe 1: TSV Erbendorf, TSV Kastl, JFG Naabtalkicker, FC Vorbach, SG Kemnath/Waldeck, SpVgg Schirmitz, SG Etzenricht/Weiherhammer/Neunkirchen II, JFG Haidenaabtal IIGruppe 2: SpVgg SV Weiden III, SG Schnaittenbach/Hirschau/Kemnath, SG Fahrenberg, SG Irchenrieth/Waldau/Letzau, FC Luhe-Markt, SG Plößberg/Schönkirch/Wildenau/Püchersreuth, SG Wernberg/Weihern, SG Ehenfeld/Kohlberg, JFG Haidenaabtal IIIGruppe 3: JFG Amberg-Sulzbach West II, SG Illschwang/Schwend/Kastl, SV Inter Bergsteig Amberg, SG Königstein/Neukirchen, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, SG Rieden/Schmidmühlen/Vilshofen II, FSV Gärbershof, SC Germania Amberg, FC Großalbershof, SG Traßlberg/Rosenberg IIGruppe 4: SG Kulmain/Immenreuth II, DJK Neustadt/WN II, JFG Oberpfälzer Grenzland 11 II, SG Rothenstadt/Pirk II, FC Weiden-Ost II, SG Ebermannsdorf/Ensdorf II, SG Hahnbach II, JFG Obere Vils II, SG Loderhof/Kauerhof IIGruppe 5: JFG Mittlere Vils Kümmersbruck II, SG Loderhof/Kauerhof III, SG Königstein/Neukirchen II, FSV Gärbershof II, SG Illschwang/Schwend/Kastl II, SG Fahrenberg II, SG Wernberg/Weihern II, SV Inter Bergsteig Amberg IIKleinfeld: DJK Neuhaus/WN, DJK Neustadt/WN II, DJK Weiden, JFG Haidenaab-Vils II, SC Kirchenthumbach, SG Vohenstrauß/Altenstadt II, SG Floß/Flossenbürg/Thanhausen II, TSV Kirchendemenreuth, SG Auerbach II