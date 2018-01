Die christlichen Kirchen haben bei vielen Themen und Interpretationen unterschiedliche Sichtweisen. Bei ökumenischen Bibelabenden kommen sich katholische und evangelische Christen der Gemeinden Altenstadt und Neustadt durch die Interpretation und Besprechung von Bibeltexten näher.

An drei Abenden erleben die Gläubigen in den beiden Orten Ökumene. Das ökumenische Team hatte dazu unter dem Motto "Zwischen Dir und Mir" eingeladen. Im Gesprächskreis zum Auftakt stellte der evangelische Pfarrer Ulrich Gruber Texte aus dem hohen Lied Salomons aus dem Alten Testament in den Mittelpunkt. Mit der Überschrift "Liebe - süßer als Wein - stark wie der Tod" wurden drei Texte zum Thema Liebe, Küsse, Schönheit und Siegel besprochen. Nach dem die Textpassagen zweimal vorgetragen waren, diskutierten drei Gruppen über den Sinn und Interpretationen der Aussagen.Die Anwesenden beschäftigten sich mit den Gefühlen bei einem Kuss und dem, was fehlt ohne diese Liebesbezeugung. "Wen oder was legen sie sich als Siegel auf ihr Herz? Was denken sie am Abend zu Letzt oder am Morgen als Erstes?", waren weitere Fragen. "Was geht ihnen am Tag durch den Kopf? Und wer, Mann oder Frau hat die Texte geschrieben?", waren weitere Gedankenimpulse. Im Stuhlkreis wurden die einzelnen Interpretationen besprochen und in welcher Relation diese Liebesverse aus dem Alten Testament im Einklang mit der Bibel stehen.Die Frage, ob die Verse über Liebe auch im neuen Testament Einzug gehalten hätten, stellte sich den Gläubigen ebenfalls. Die Verse wurden außerdem immer im Kontext zur unendlichen Liebe Gottes zu den Menschen betrachtet.Der nächste ökumenische Bibelabend ist am heutigen Donnerstag unter der Leitung von Pfarrer Markus Nees im Pfarrheim in Altenstadt um 19 Uhr angesetzt. Am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr ist der Abschluss der Ökumenischen Abende in der evangelischen Kirche in Altenstadt mit Prediger Pater Rafau.