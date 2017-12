Vor 50 Jahren wurde die Jesus-Christus-Kirche gebaut. Mit einem Festgottesdienst feiern die Gläubigen nach einer gelungenen Renovierung dieses Jubiläum.

Ihre Kirche hat viele Menschen daran erinnert, dass sie allzeit unter dem Segen Gottes stehen. Regionalbischof Hans-Martin Weiß

Pfarrer Ulrich Gruber sah nach der Renovierung eine Stätte der Begegnung, in der man sich zum Gebet zu Gott und zum Gedankenaustausch untereinander zusammenfindet. Regionalbischof Dr. Hans Martin Weiss ging in seiner Festrede auf die Adventszeit ein. Mit dem Anzünden der ersten Kerze beginne die Zeit des Wartens bis zu dem Tag, an dem Gott Mensch geworden sei. "Die Kerzen des Adventskranzes stehen für geduldiges Warten, für die Sehnsucht und drängende Erwartung." Weiß kritisierte, dass Adventskalender für kommerzielle Zwecke zweckentfremdet würden.Für viele Menschen seien die kommenden Wochen eine Zeit seelischer Belastung. "Die Zeit um den Advent und Weihnachten, das Fest der Liebe, ist die Zeit, in der viele Menschen die Liebe am meisten vermissen." Mit einem klaren Blick, offenen Ohren und einem empfänglichen Herz könne man Gott wahrnehmen und in sich aufnehmen."Vor 50 Jahren befand sich der kalte Krieg auf dem Höhepunkt. Die Technik setzte buchstäbliche zu einem Höhenflug an", erinnerte der Regionalbischof an die Zeit, als die Kirche gebaut worden sei. Aber auch viele neue Kirchengebäude und Gemeindezentren wie in Altenstadt seien damals entstanden.Die Christen in Altenstadt erfülle dieses Jubiläum berechtigt mit Stolz. "Seit damals hat ihre Kirche viele Menschen daran erinnert, dass sie allzeit unter dem Segen Gottes stehen. Es wurden Kinder getauft, Jugendliche konfirmiert und Ehen geschlossen. Dies wird auch in der Zukunft so sein." Damals, so Bischof Weiss, war Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler, Alfons Goppel Ministerpräsident und Heinrich Lübke Bundespräsident. "Sie waren mächtige politische Führer, heute sind sie nicht mehr." Das Zitat von Gustav Heinemann, dem Nachfolger Lübkes im Amt, "Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt", drücke aus, dass man letztendlich auf Gottes Gnade Gottes angewiesen sei.Bürgermeister Ernst Schicketanz bezeichnete den Bau der Kirche vor 50 Jahren als Meilenstein in der Gemeinde. Er gratulierte zur gelungenen Renovierung. "Wenn Mauern sprechen könnten, dann könnte dieses Gotteshaus sicher viel erzählen." Der Festgottesdienst wurde vom Kirchenchor geleitet von Waltraud Barth, mit Unterstützung aus der Kantorei Weiden durch Saxofonist Hans-Jürgen Mehlan und Organistin Edeltraud Fichtner gestaltet.