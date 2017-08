Handwerksmeister mit Engagement

Altenstadt/WN . (sm) Etliche Vereine und die gesamte Gemeinde haben Ewald Kische sehr viel zu verdanken. Durch kostenlose Handwerkerleistungen hat er sich ein Denkmal gesetzt. Unter den Gratulanten zum 80. Geburtstag waren am Donnerstag auch Pfarrer Ulrich Gruber und Bürgermeister Ernst Schicketanz .Geboren wurde der Jubilar in Groß-Wagelsdorf bei Breslau in Schlesien. Die Vertreibung brachte ihn als Achtjährigen mit der Familie zuerst nach Georgenberg, dann nach Hof, Weiden, Eschenbach und Kirchenthumbach, wo er dann auch zur Schule ging. Nach der Ausbildung zum Schreiner in Weiden folgte die Bundeswehrzeit. 1957 kam er zurück nach Weiden und 1965 baute er in Altenstadt in der Anton-Wurzer-Straße ein Eigenheim.Beruflich spezialisierte er sich auf Bodenbeläge, insbesonders auf Parkett. 1975 legte er die Meisterprüfung ab und eröffnete ein eigenes Geschäft, das er bis 2005 führte. Kische liebte das Vereinsleben, war Mitglied unter anderen beim SV, beim Tennisclub, der Siedlergemeinschaft oder dem VfB Weiden. 12 Jahre kickte er Fußball in der ersten Mannschaft des SV-Altenstadt.Überall brachte er sich durch seine handwerklichen Fähigkeiten ein. So erbaute er zum Beispiel die Tennishütten in Altenstadt, Neustadt und beim VfB Weiden. Er half unentgeltlich beim Ausbau des Sportheims mit Gastzimmer, Kegelbahn und Tennishalle. Daneben engagierte er sich beim SV im Vorstand bis hin zum kommissarischen Vorsitzenden 1993.Von 1996 bis 2008 war der Jubilar für die CSU im Gemeinderat. und zwölf Jahre Mitglied im Abwasserzweckverband und von 2005 bis 2015 im Landkreissiedlungswerk. Daneben war er auch noch 15 Jahre lang stellvertretender Obermeister der Parkettinnung Regensburg sowie 15 Jahre lang Sachverständiger für Parkett.