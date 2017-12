Geboren wurde Gerda Heß in Aussig an der Elbe. Durch die Vertreibung 1946 kam sie als Kleinkind mit ihren Eltern in die Oberpfalz, wo die Familie in Schwarzenfeld ein neues Zuhause fand. Nach ihrer Schulzeit machte Heß in Weiden in der Max-Reger-Gaststätte eine Ausbildung zur Fleischereiverkäuferin. Später arbeitete sie bei Bauscher und Hutschenreuther. 1961 heiratete und brachte drei Kinder auf die Welt. Mittlerweile ist sie stolze Großmutter und Urgroßmutter von zwei Enkeln und zwei Urenkeln.Während ihres Berufslebens engagierte sich die Jubilarin sowohl in der Politik als auch im Betriebsrat. Sie war Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Zugleich war sie aktives SPD-Mitglied und fungierte als SPD-Stadtverbandvorsitzende sowie als AsF-Vorsitzende. Sie war ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht, Gewerkschaftsmitglied, AWO-Mitglied und Reiseleiterin für die SPD-Bundestagsabgeordneten. Seit 1994 wohnt die Jubilarin in Altenstadt.