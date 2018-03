Wohl der Gemeinde, die nicht für Bewegungsmuffel bekannt ist. Bürgermeister Ernst Schicketanz hat sichtlich Spaß bei der Sportlerehrung. Allerdings muss er inzwischen immer mehr Urkunden überreichen.

Die geehrten Mannschaftssportler Sigrid Lang, Stefan Kreiner, Charlotte Peter-Neise, Bernhard Neiser (BSG Beyer & Co/Stockschießen), Luis Reinhold, Lukas Spiesmacher, Linus Hotek, Peter und Dütsch-Glokpon, Moritz Dahlke, Josef Dantl, Marcel Hunsberger, Jonas Christmann, Max Braun, Meriton Berbatiovic, Nico Arnold, Andreas Kallmeier, Felix Freudenberg, Max Kretsch, Arton Zogaj und Bastian Schönberger (SV-B-Jugend), Eric und Tim Schlesinger, Patrick Bäumler, Elias Neumann, Enes Özer, Dorian Bayer, Fabio Schwarz, Domenic Großer, Johannes Bösl, Dominik Ponath, Fabian Zaus und Noah Kandler (SV-C-Jugend), Tim Schwindl, Vincent Lindner, David Lindner, Philipp Höning, Edward Basekirov, Johannes Janker, Oliver Roy, Marco Stahl, Thomas Rudisch, Samuel Neumann, Maike und Alexander Neigum, Fabio Kellner, Janik Nemec-Losert, Georg Weber, Pascal Zankl, Hannes und Jonas Bösl (SV-D-Jugend), Felix Alwang, Maximilian Eckert, Luca Förster, Nils Hagn, Lukas Keller, Tim Popp, Simon und Franziska Reichl, Faisal Riad Ghazi, Nicolas Schwarzmeier, Daniel Seitz, Fabian Stahl und Constantin Stich (SV-E-Jugend), Liane Axmann, Anke Heigl, Sandra Meier, Julia Mrosek, Carola Denz, Katharina Schnoy, Andrea Drobnik-Dorner (SV-Tennis Damen 40 II) , Tobias Schuller, Dominik Baschnagel, Sebastian Schell, Werner Gößl, Florian Schramek, Michael Neugebauer, Erik Schmidt, Uli Güntner, Lukas Wolf (SV-Tennis Herren I), Max Stangl, Otmar Joachimstaler, Albert Bulligan, Manfred Hohlbaum, Leo Seibold, Raimund Spöth, Franz Bergler (SV-Tennis Herren 65), Jürgen Dittrich, Manuel Kaiser, Maximilian Sand (SV-Tischtennis Herren II ), Achim Neubauer, Erhard Scholz, Johannes Hartinger, Benjamin Lingl, Michael Kaiser,Karsten Burckhardt (SV-Tischtennis Herren III), Julia Müller, Maria Neubauer, Christian Behr, Gerd Frischholz (SG Altenstadt-Luftgewehr), Olaf Schnall, Tobias Rothmeier, Janosch Trzmiel, Albert Brandt, Peter Schramek (SG Altenstadt-Luftpistole), Martin Kummer, Matthäus Adam, Reinhard Marzi und Michael Wolfram (Eichenlaub Meerbodenreuth-Lufpistole). (adj)

Die "Wirtschaft" war rappelvoll. Im Saal verlieh Schicketanz Urkunden und Ehrenzeichen in Bronze (52 Mal), Silber und Gold (17). Er unterstrich, dass Leistungen auf Kreis-, Bezirks-, Bayern- und Deutschlandebene bis hin zu Weltmeisterschaften nur von Menschen mit einem starken Charakter zu erbringen sind. "Leistungswille, ständiges Training, eiserne Disziplin und Kampf gegen die eigene Schwäche sind Voraussetzungen für den Erfolg."Alle Altenstädter Sportler seien folglich eine Ehre für die Kommune. Der Dank gelte auch Eltern, Vereinen, Betreuern und Trainern, ohne deren ehrenamtliches Engagement solche Leistungen nicht möglich wären. Dies unterstrich auch der Kreisvorsitzende des BLSV Ernst Werner, der die Vorbildfunktion für die Kinder und Jugendlichen herausstellte. Im SV werde laut Schicketanz "überragende Arbeit" geleistet. Sowohl die B-, C-, D- und E-Jugend konnten in ihren Klassen die Meisterschaft erreichen. Erfolge im Mannschaftsbereich können auch die Tischtennisspieler, die Tennisabteilung des Sportvereins und die Sportler der BSG Beyer & Co im Stockschießen, die Schützengesellschaft Meerbodenreuth und die Schützengesellschaft Altenstadt aufweisen. Dazu kommen zahlreichen Platzierungen von Einzelsportlern in verschiedenen Disziplinen. Erfolgreiche Karateka sind Dieter Baller, Dittmar Weineck und Stefanie Müller vom SV. Bei den Sportkeglern überzeugen Lena Lugert und Willi Keller vom 1. SKC. Manuel Joachimstaler, Paulina Steiner und Vincent Steiner machen als Mountainbiker von sich reden. Aaron Mutter glänzt als Leichtathlet. Im Tischtennis tun sich Achim Neubauer, Erhard Scholz, Felix Holfelder, Benjamin Lingl, Jonas Sittler und Johannes Hartinger besonders hervor.Im Nachklang zu den Paralympics in Südkorea ist der Behindertensportler Christoph Voit eine Erwähnung wert. Bei der Deutschen Bocciameisterschaft in Hamburg wurde er Dritter in der Wettkampfklasse BC 2. Bei den offenen tschechischen Meisterschaften schaffte er im Final Ranking Rang 7.Wie bereits in den Vorjahren wurden die Erfolge von Langläufer Walter Hierlmeier gewürdigt. Vordere Plätze im Bezirk in Bayern und in Deutschland werden bei ihm zur Gewohnheit. Zwei Silberplätze und ein Bronzeplatz bei den Seniorenweltmeisterschaften in Klostern(Schweiz) schlugen ebenfalls zu Buche.Mit Ralph Zimmermann macht ein weiterer Sportler auf sich aufmerksam. Er wurde bayrischer Seniorenmeister über 15 Kilometer Langlauf und deutscher Vizemeister im Skiroller-Berglauf in der Altersklasse 46.___Weitere Bilder im Internet:

Bürgermeister Ernst Schicketanz hat sich auf vielen Positionen um den Sport verdient gemacht. So sieht es der Bayerische Landessportverband (BLSV). Kreisvorsitzender Ernst Werner zeichnete den Rathauschef nun bei der Sportlerehrung in der "Wirtschaft" aus. Er überreichte ihm die Verdienstplakette in Bronze. Wie Werner ausführte, war Schicketanz 10 Jahre stellvertretender Kreisvorsitzender im Kreis 2 Weiden/Neustadt. Von 2007 bis heute ist er Bindeglied zwischen BLSV, Stadtverband und den Vereinen in Altenstadt und Neustadt. Seit 1. Mai 2008 ist er Bürgermeister von Altenstadt und legt großen Wert auf die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen. Von 2001 bis 2003 war er Vorsitzender des Stadtverbandes für Leibesübungen. 2011 bis 2014 amtierte er als Vorsitzender des SV Altenstadt. Er war aktiver Fußballer und Volleyballer.