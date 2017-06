Ein Leben für Bücher

Altenstadt/WN. (adj) Sein ganzes Leben lang hat sich Hans Gollwitzer dem Buch gewidmet. Nun feierte er seinen 85. Geburtstag, Buchhändler Gollwitzer feierte am Samstag im Kreise seiner Familie. Zweiter Bürgermeister Konrad Adam gratulierte am Dienstag für die Gemeinde.Der gebürtige Weidner besuchte die Max-Reger-Schule und das "Römisch bayrische Gymnasium" (heute Augustinus). Der gelernte Buchhändler verbrachte seine ersten Berufsjahre in Karlsruhe, Stuttgart, Duisburg und Hamburg. In Frankfurt lernte er seine Frau Ingeborg kennen. 1961übernahm er die Gollwitzer-Buchhandlung in Weiden in der fünften Generation. Nach der Vergrößerung des Geschäfts 1970 führte er gemeinsam mit seiner Frau die Buchhandlung bis 2004.Weitere berufliche Stationen waren das Wiederaufleben des Verlags Gollwitzer, in dem vor allem kynologische Bücher rund um den Hund veröffentlicht wurden. Viele Stunden investierte er auch bei verschiedenen Umbauarbeiten der Gebäude in der Türlgasse. Viele Handwerksarbeiten erledigte er selbst. Mit dem Eintritt in den Ruhestand zog Hans Gollwitzer mit Frau Ingeborg in ein Häuschen mit Garten in der Schillerstraße in Altenstadt.Dort feierte er mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen den beiden Enkeln und der Urenkelin Verwandten und Freunden seinen Jubeltag