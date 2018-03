Seit Jahren ist der Förderverein eine große Stütze für den Jugendverein "Haisl". Dies soll auch unter dem neuen Vorsitzenden so bleiben. Die Mitglieder wählten Thomas Reichl einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Förderer.

Sein Vorgänger Jens Simon erinnerte in der Jahreshauptversammlung an den Herbstbasar und eine Spendensammlung für wohltätige Zwecke. Der Förderverein packte bei der Beachparty kräftig mit an. Er betreute die Cocktailbar und finanzierte Anschaffungen mit.Reichl wird künftig von Stellvertreterin Carina Pausch unterstützt. Kassier ist nun Jens Simon, Schriftführer Bernhard Pscheidt. Beisitzer sind Lena Reichl, Markus Schneider, Matthias Adam, Stefan Hofmeister und Daniel Busl. Die Kasse prüft künftig Hans Simon.