Leicht haben es die Verantwortlichen des Kegelclubs Weiß-Blau nicht. Während organisatorisch alles gut läuft, gibt es im sportlichen Bereich Probleme. Abgänge und Verletzungen machen den Mannschaften zu schaffen.

Vorsitzender Rudolf Schröpfer lobte, dass bei Rathausfest, Clubmeisterschafts- oder Weihnachtsfeier die Mitglieder immer mit vollem Einsatz dabei sind. Der Besuch der Vogtlandkegler wurde ebenfalls gut über die Bühne gebracht.Sportwartin Tanja Wenning berichtete, dass in der Saison 2016/2017 vier Mannschaften im Spielbetrieb waren. Die Männer 1 stieg von der Kreisklasse in die Kreisklasse A ab. Mit einem 5. Platz schloss die "Zweite" die Kreisklasse C ab. Die Gemischte belegte Platz 8. Für die Frauen reichte es zum 7. Platz.Mannschaftsbeste waren Rupprecht Thomas (527 Holz/Männer I), Hans Greiner (528 Holz/Männer II) und Christa Frenzel (490 Holz/Frauen) und Schröpfer Rudolf(484/Gemischte). Klubmeister wurde bei den Männern Thomas Rupprecht (534 Holz) vor Udo Janikowsky (522) und Johann Adam (509). Meisterin der Damen wurde Alexandra Wenning (505 Holz) vor Christa Frenzel (504) und Jutta Krause (488).Derzeit belegen die "Erste" den 8., die "Zweite" den 3., die Gemischte den 7. und die Frauen den 3. Rang. Wenning hofft, dass die Verletzten so schnell wie möglich wieder fit werden, um einen geregelten Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.