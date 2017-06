(adj) Viele Kinder sind in der Ferienzeit zu Hause. Damit diese Kids auch etwas Abwechselung haben, bietet die Gemeinde Altenstadt in Zusammenarbeit mit dem "Learning Campus" jedes Jahr Aktionen an. Das Angebot liegt in Schulen, Kindergärten und im Rathaus aus. Bereits am Samstag, 17. Juni, lädt die Frauen-Union und die CSU ab 14 Uhr zum Spielplatzfest in die Kapuzinerstraße ein. Am 8. Juli geht es zum "Oben Ohne"-Festival nach München. Abfahrt ist um 10 Uhr am Rathaus mit Halt am Rathaus in Weiden. Der Fahrpreis inklusive Ticket beträgt 15 Euro. Anmeldungen bei Bernhard Pscheidt unter Telefon 0176/70610682.

Zum Summersound sind alle am 28. Juli ab 20 Uhr auf die Rathauspiazza eingeladen. Eine Tennisschnupperstunde veranstaltet der SV Altenstadt am 1. August ab 13 Uhr. Anmeldung bei Schmidt unter Telefon 0176/22095348. In die Arbeit der Feuerwehr können Interessierte am 4. August um 14 Uhr hineinschnuppern. Der SPD-Ortsverein veranstaltet am 12. August das 2. Bubble-Ball-Turnier . Los geht es ab 14 Uhr auf dem Sportplatz des SV. Fußballschuhe sind nicht erlaubt. Anmeldung bei Bach unter Telefon 63310. Wie Oma und Opa spielten erfahren die Kinder beim Heimatverein am 16. August von 14 bis 17 im Heimatmuseum. Anmeldung bei Bach.Am 26. August lädt die katholische Pfarrei zum Familienausflug zum Erfahrungsfeld der Sinne nach Nürnberg ein. Abfahrt ist um 11 Uhr am Parkplatz Egerländerstraße. Eintritt ab 3 Jahre 3,80 Euro, Schulkinder 5,50 und Erwachsene 7,10 Euro. Anmeldung bei Ingrid Kallmeier, Telefon 639650. Der Baumwipfelpfad Steigerwald ist am 4. September das Ziel. Abfahrt ist um 8 Uhr.Filzen mit Conny ist für Kinder ab 7 Jahren am 6. September ab 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Kosten: 7 Euro. Anmeldung unter Telefon 63310. Auf den Spuren der Fledermäuse geht es am 8. September ab 19 Uhr. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Abzweigung B22 nach Buch/Parkstein. Anmeldung für den Baumwipfelpfad, das Filzen und die Wanderung unter Telefon 63310.