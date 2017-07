Mit großer Begeisterung begleiteten über 40 Kinder die Vorstellung von Hermanns Kasperltheater beim Pfarrfest in der Bücherei. Hermann Papacek und sein Mitspieler Hermann Helgert verstanden es, die Kinder mit dem Stück "Die verzauberte Geburtstagstorte" in ihren Bann zu ziehen. Vor der Aufführung erklärte Papacek, wie sich die Kinder einbringen können. Diese ließen sich das nicht zweimal sagen. Mit Rufen, Klatschen und Trampeln waren sie dabei. Die dreiviertel Stunde verging für die Mädchen und Buben wie im Flug und alle fanden es schade, dass es so schnell vorbei war.