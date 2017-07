Mit dem Wetter hat die Feuerwehr Meerbodenreuth kein Glück. Der Gottesdienst muss in der Festhalle verlegt werden und beim gemeinsamen Kirchenzug regnet es.

Meerbodenreuth. An dem feierlichen Gottesdienst, den Parrer Markus Ness zelebrierte, beteiligten sich 18 Vereine mit ihren Fahnen. Die Feuerwehr setzte am Sonntag ihr 125. Jubiläum fort. Zunächst sah es noch so aus, als könnte der Gottesdienst neben der Kapelle abgehalten werden. Doch das wechselnde Wetter machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. So wurde der Altar kurzerhand in die große Festhalle verlegt.Doch beim Kirchenzug machte es der erneute Regen ungemütlich. Über 300 Gäste und Feuerwehrler wohnten der von Pfarrer Markus Nees zelebrierten Messe bei. Nees unterstrich, dass die Feuerwehr es oft mit Opfern von Unfällen, Katastrophen und Bränden zu tun hat. Diese Herausforderungen würden die Aktiven immer gut bewältigen.Doch in letzter Zeit würden Gaffer, fehlende Rettungsgassen und Falschparker den ehrenamtlichen Helfern immer mehr zu schaffen machen. So werde die Aufgabe der Feuerwehren und Rettungskräften immer schwieriger. An den feierliche Gottesdienst schloss sich ein zünftiger Weißwurst-Frühschoppen an. Viele der Gäste blieben dann auch gleich zum Mittagessen. Am Nachmittag klang das Jubiläum aus. Die Jugendblaskapelle Reuth gestaltete den Gottesdienst und den Festausklang musikalisch.