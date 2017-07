Vier Jahrzehnte im Dienst des Nächsten: Diese Leistung würdigt der Staat mit einer goldenen Feuerwehrehrung.

Meerbodenreuth. Landrat Andreas Meier zeichnete sieben Mitglieder Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen in Gold aus. In der Dienstversammlung im Schützenheim unterstrich der Landkreischef, dass die Verleihung des Ehrenzeichens in diesem feierlichen Rahmen ein wichtiger Baustein des Feuerwehrwesens sei. Die Jubilare hätten 40 Jahre ehrenamtlich Dienst am Nächsten geleistet. "Sie waren stets bereit, sich den immer neuen Herausforderungen zu stellen."Auch wenn die ehrenamtliche Arbeit heute sehr schwierig sei, hätten sich die Geehrten nicht beirren lassen. Meier forderte sie auf, auch weiterhin ihr Wissen und ihre Erfahrung an die jüngeren Mitglieder in der Wehr weiterzugeben.Kommandant Reinhard Marzi nannte ein paar Eckdaten. "Im Schnitt werden wir jährlich zu zehn Einsätzen gerufen." Mit dem Löschgruppenfahrzeug LF8/6 sei die Meerbodenreuther Wehr für diese Einsätze gut gerüstet. Marzi hob zudem die Anschaffung der Atemschutzgeräte hervor. Doch was nütze die beste Ausrüstung, wenn sich niemand die Zeit nehme, um Feuerwehrdienst zu leisten? "Wir, als Ortsfeuerwehr, haben das große Glück, eine so starke Truppe zu haben. Auch die Kampagne "Meine Mama ist Feuerwehrfrau" sei bei in Meerbodenreuth erfolgreich umgesetzt worden.Landrat Meier, Kreisbrandrat Richard Meier und Bürgermeister Ernst Schicketanz überreichten Urkunden, goldene Ehrenzeichen, einen Gutschein für einen Aufenthalt im Feuerwehr-Erholungsheim und kleine Geschenke.Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Johann Adam, Karl Adam, Johann Bauer, Wolfgang Striegl senior, Franz Dagner, Ludwig Marzi und Herbert Reichl mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.