Ein Weilchen dauert es noch. An der Jesus-Christus-Kirche sollten ursprünglich nur ein paar Schönheitskorrekturen vorgenommen werden. Das Vorhaben hat sich schnell ausgeweitet. "Wenn man mal anfängt, merkt man erst, was alles gemacht werden muss", sagt Pfarrer Ulrich Gruber.

Drei Wochen Stillstand

Zeitraubende Details

Altenstadt. Zum Beispiel habe man beim Ausräumen der Sitzbänke festgestellt, dass das Parkett darunter auch eine Generalüberholung braucht. In der Summe werden etwa 80 000 Euro in die umfangreiche Sanierung der Kirche investiert.Die Wiedereröffnung des Gotteshauses war ursprünglich für kommenden Sonntag, 24. September, geplant. Das klappt nicht, denn die Architektin erkrankte Anfang August schwer. Das hatte einen dreiwöchigen Stillstand der Baustelle zur Folge. Wann die Planerin wieder arbeiten kann, sei im Moment nicht absehbar. Inzwischen wird im Inneren der Kirche wieder gewerkelt. Pfarrer Gruber hat die Zügel in die Hand genommen und koordiniert nun selbst provisorisch die Arbeiten. Wann er in der Kirche wieder Gottesdienste feiern kann, ist noch nicht sicher. "Ich denke, gegen Ende Oktober", meint er. Wenn es so weit ist, dürfen sich die Mitglieder der Gemeinde über eine rundum erneuerte Kirche freuen.Dann sind die neuen Böden verlegt sowie eine neue Küchenzeile im Gemeinderaum installiert. Zudem wird die Kirche dann auch senioren- und behindertengerecht sein. Wände sowie Sitzbänke haben einen neuen Anstrich bekommen. Zum Glück seien die Arbeiten schon weit vorangeschritten gewesen, als die Architektin ausfiel, erzählt Gruber.Im Endspurt werden es vor allem die Kleinarbeiten und der Großputz sein, die die Wiedereröffnung hinauszögern. "Die kosten Zeit." Die Gemeinde müsse über die Vorgänge Bescheid wissen, meint der Pfarrer. Schließlich habe es seit Mitte Mai schon keinen Gottesdienst mehr in der Kirche gegeben.