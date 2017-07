Mit der Aktion "Hallo Auto" liefert der ADAC einen Beitrag zur Verkehrserziehung an den Schulen in der Region. Seit der Einführung 1997 nahmen über 10 000 Klassen und mehr als 245 000 Schüler daran teil. Am Mittwoch besuchte der ADAC die Altenstädter Mittelschule. Moderator David Pempelmann vermittelte den 25 Schülern der fünften Klasse unter anderem die Formel "Reaktionsweg plus Bremsweg ist Anhalteweg". In zwei Schulstunden spielten die Buben und Mädchen reale Verkehrssituationen durch und besprachen, wie sie reagieren sollten.