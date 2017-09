Der herbstliche Busausflug der Seniorenrunde St. Elisabeth führte ins Egerland. Pfarrer Markus Nees, der die Gruppe begleitete, spendete den Reisesegen, so dass die Tour den Charakter einer Pilgerfahrt hatte.

Erstes Ziel war Eger. Danach ging es in den Wallfahrtsort Maria Loreto, wo Reiseleiterin Renata viel zu Geschichte und Gegenwart des Egerlandes erzählte. Die früher bedeutendsten drei Wallfahrtsorte waren Maria Loreto, Maria Kulm und die Kappel.Maria Loreto ist die bedeutendste Wallfahrtskirche Westböhmens. Sie entstand zwischen 1664 und 1689. Im zweiten Weltkrieg und danach war sie der Zerstörung und Schändung preisgegeben. Der Mittelpunkt der Gnadenstätte ist die Mutter-Gottes-Kapelle, eine Kopie des italienischen Loreto. Die Einweihung der wiederhergestellten Gnadenkapelle fand 1994 und die der Heilig-Geist-Kirche 1996 statt. Nees gestaltete mit den Teilnehmern eine kurze Andacht. Anschließend ging es weiter nach Franzensbad zu Stadtrundfahrt und Mittagessen.Nächste Station war Maria Kulm. Die Entstehung dieser Wallfahrtsstätte ist eng mit der Legende von einem Marienbild der sitzenden Jungfrau mit dem Christuskind in einem Haselstrauch verbunden. 1341 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt 1687 und 1728 wurden die Kirche und das zugehörige Kloster mit Kreuzherren-Propstei mit dem Roten Stern nach den Plänen von Christoph Dientzenhofer neu gebaut.Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein pilgerten alljährlich Tausende zur Wallfahrtskirche. Im Nationalsozialismus kam der Pilgerstrom zum Erliegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kreuzherren mit dem Roten Stern von den tschechoslowakischen Behörden vertrieben. Später diente die Anlage als Wohnort und als Aufbewahrungsort für sakrale Kunst. Am Ende des 20. Jahrhunderts bekamen die Kreuzherren mit dem Roten Stern das Areal wieder übereignet. Seitdem wird es schrittweise restauriert. Zum Abschluss gab es Kaffee und Kuchen im Café Rosner in Waldsassen.