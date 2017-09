Die Kraft des Salzes

Wie wirkt Halotherapie (Salztherapie)?

Halotherapie: Gut für mich!

Die Salzhaus-Sonnenwiese

Das Salzhaus befindet sich in der Privatpraxis für Physiotherapie und Halotherapie von Andreas Ehmann und DominikForster in Altenstadt/WN im Haidmühlweg 3a.„Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde schenkt, der Kostbarste“, wusste schon Justus von Liebig (1803 – 1873). Jeder kennt das Wohlbefinden bei Aufenthalten am Meer. Wenn Sie ähnliche Bedingungen auch zu Hause gerne hätten, dann sollten Sie das Salzhaus in Altenstadt/WN im Haidmühlweg 3a besuchen.Einfach die Augen schließen, tief durchatmen - und Sie inhalieren feinsten, unsichtbaren Trockensalznebel, reinstes Salz, das zuvor in kleinste Partikel zermahlen wurde. Während der Inhalationssitzung erreicht der Trockensalznebel nicht nur den oberflächlichen Respirationstrakt und die Bronchien, sondern gelangt bis in die Bronchiolen und Lungenbläschen.Salzluft ist antibakteriell, schleimlösend und wirkt abschwellend. Werden Salzpartikel inhaliert und in Bronchialbaum und Schleimhäuten abgelagert, verflüssigt sich der Schleim, leichteres Abhusten ist die Folge. Erkältungen, Husten oder Nebenhöhlenentzündungen verlaufen leichter und klingen schneller ab. Zudem wirkt die Halotherapie nachhaltig: Wer Salznebel regelmäßig inhaliert, stärkt das Immunsystem seiner Atemwege. Eine schonende Behandlung, die auch für Kinder geeignet ist.Bei Allergien können die Symptome deutlich gelindert werden. Die unangenehmen Beschwerden wie Augenentzündung, Nasenjucken und dergleichen werden eindeutig besser. Bei Asthma ist die Halotherapie als begleitende Therapie zu einer medikamentösen Behandlung sehr wirksam und kann zu einer deutlichen Reduzierung der Medikamente führen.Unsere Atemorgane sind sehr sensibel - entsprechend anfällig für vielfältige Gefahren. Die Kraft des Salzes wirkt nachhaltig bei zahlreichen Erkrankungen und Beschwerden:Entzündliche Atemwegserkrankungen wie chronischer Schnupfen, grippale Infekte, HustenEntzündungen des Halses, der Stimmbänder, der Nebenhöhlen, Stirnhöhlen und KieferhöhlenAllergien, Heuschnupfen, AsthmaNeurodermitis, Akne, SchuppenflechteKopfschmerzen, MigräneSchlafstörungen, Stress, Burn-Out, RaucherhustenDas Salzhaus bietet Einzelsitzungen, 10er-Karten und Monatskarten. Termine können unter 09602/618957 vereinbart werden.Der Aufenthalt unter der Sonnenwiese ist geeignet zur Lichttherapie bei Winterdepression. Licht steuert das Zusammenspiel der körpereigenen Hormone Melatonin und Serotonin. Durch Sonnenlicht steigt der Spiegel des „Glückshormons“ Serotonin, das unter anderem positiv auf unsere Stimmung wirkt.Das Schlafhormon Melatonin wird vermehrt ausgeschüttet, wenn es dunkel wird. Darum kann Sonnenlicht - oder dem Sonnenlicht ähnliches, sehr helles Kunstlicht – die Stimmung im wahrsten Wortsinn aufhellen, während Lichtmangel im Herbst und Winter auf das Gemüt schlagen kann. Das Licht wirkt auch bei geschlossenen Augen auf die Netzhaut.Regelmäßige Sitzungen in der Sonnenwiese regen außerdem den Regenerationsprozess der Haut an und fördern den Aufbau collagener Fasern im Körper. Collagen ist ein körpereigenes Protein, welches für die Spannkraft, Elastizität, Geschmeidigkeit und den Feuchtigkeitsgehalt der Haut verantwortlich ist und die regelmäßige Erneuerung der Hautzellen gewährleistet.Durch den Alterungsprozess verliert die Haut jedoch die körpereigene Fähigkeit, Collagen neu zu bilden. Studien zeigen, dass die Hautalterung im Bindegewebe stattfindet, dessen Hauptbestandteil Collagen ist.Das Ergebnis einer nachlassenden Bio-Synthese in der Unterhaut des Bindegewebes ist eine verringerte Spannkraft der Haut. Dies führt zu Fältchen, die sich später zu Falten ausbilden.Mit den Lichtwellen der Sonnenwiese wird die natürliche Bio-Synthese stimuliert und dem Alterungsprozess entgegengewirkt. Das Ergebnis ist eine feste und straffe Haut mit weniger Falten und einer frischen und jugendlichen Ausstrahlung.Eine regelmäßige Anwendung wird empfohlen. Die Sitzung in der Sonnenwiese dauert 20 Minuten.Kontakt:Salzhaus AltenstadtAndreas Ehmann, Dominik ForsterHaidmühlweg 3a92665 Altenstadt/WN______________________________Tel. : (09602) 618 957Fax : (09602) 617 0707Internet: Salzhaus Altenstadt E-Mail: info@salzhaus-altenstadt.de