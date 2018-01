Der Heimatverein wollte dem Grabstein des Privatiers Peter Vollath an der Südmauer der alten Pfarrkirche schon lange mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Mit Hilfe des Bezirksheimatpflegers haben die Initiatoren jetzt eine Lösung auch für die verwitterte Inschrift gefunden.

Zuvor wurde der schiefstehende Grabstein mit Hilfe von Bürgermeister Ernst Schicketanz durch den Bauhof ein Stück nach Westen versetzt und gerade ausgerichtet. Eine Ausbesserung des gesamten Steins durch einen Fachmann wäre möglich, doch sehr teuer. Fraglich war auch die Haltbarkeit. Die Idee, den Text der Inschrift auf eine gläserne Tafel zu übertragen stammt von Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl. "Auch der verwitternde Stein hat einen gewissen Reiz und Wert." Die teurere Alternative wäre eine gravierte Marmorplatte am Grabstein zu befestigen.Das eigentliche Grab befand sich an einer ganz anderen Stelle des Friedhofs und wurde 15 Jahre nach seinem Tod aufgelöst. Den Grabstein fanden Ende der 1980er Jahre Felix Beutler und Josef Pröll an der Friedhofsmauer am Pfarrhof. Nun steht er als Gedenkstein neben dem Ehrengrab des Oberpfälzer Heimatdichters Anton Wurzer."Hier ruht in Gott der ehrengeachtete Herr Peter Vollath, Privatier und Guttäter der Pfarrkirche in Altenstadt und Stifter des Pfarrkirchengeläutes zu Altenstadt. Geboren am 18. Januar 1833, verstorben am Tag vor Heiligabend 1917", ist auf der stark verwitterten Inschrift zu entziffern. Woher er sein Vermögen hatte, geht aus den Unterlagen nicht hervor.Von seinem "sauer ersparten Geld", so die Pfarreichronik, habe Vollath 1907 vier neue Glocken mit einem Gewicht von 27, 13, 8 und 5 Zentnern gestiftet. Geweiht wurden sie der Heiligen Dreifaltigkeit, der Gottesmutter, dem heiligen Petrus und der Heiligen Familie. Sie überstanden die Einschmelzaktionen im Ersten, nicht aber die im Zweiten Weltkrieg. Das heute dort hängende Geläut kam am 12. Dezember 1948. Pfarrer Julius Meister weihte es auf die gleiche Patrone, wie das von Vollath gestiftete.Der im Volksmund "Glocken-Pöida" genannte Spender hatte sein Testament im April 1909 beim Königlichen Notariat in Neustadt beurkunden lassen. Er bedachte penibel all seine Verwandten bis nach München. Außerdem bestimmte er, dass an die Kirchenstiftung Altenstadt 1300 Mark überwiesen werden. Dazu sollte für sein Seelenheil alljährlich am Sterbetag ein Amt gelesen werden. Weiterhin verfügte er, dass die Pfarrkirchenstiftung 1000 Mark für die "Anschaffung eines mit einem Mantel versehenen Standbildes der Mutter Gottes mit dem Jesuskind für den Hochaltar der (alten) Pfarrkirche" gibt. Diese Muttergottesstatue steht an der Wand über den Sitzplätzen an der nördlichen Kirchenmauer.