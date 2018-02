Weiberfasching in der "Wirtschaft"

Wer nicht aufpasste, war schnell mittendrin - ob er oder sie wollte oder nicht. Die fantasievoll maskierten und zum Feiern entschlossenen Frauen schoben auch Feiermuffel beim Weiberfasching durch die Räume der "Wirtschaft". Bis in die frühen Morgenstunden bewiesen die Damen Kondition. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich so manche Grazie aber als Mann. DJ "RiMa" legte tanzbare Hits aus vielen Pop-Epochen auf. Auch an den Tischen, Gängen und rund um die Theke wurde getanzt und gesungen. Viel Gejohle und Gekreische begleitete den "Neidaffer Plattlclubs" bei seinen Auftritten. Das "Krankenschwesternteam" von Wirt Jürgen Füssl hatte alle Hände voll zu tun, um die Närrinnen mit Getränken zu versorgen. Weitere Bilder online unter onetz.de/bildergalerie. Bild: adj