Natürlich motiviert auch die Liebe zur Umwelt den Unternehmer. Freimütig räumt aber Erich Regler den eigentlichen Grund für sein ungewöhnliches Handeln ein: wirtschaftliche Effizienz. Er spart mit seiner unkonventionellen Vorgehensweise - der Verbindung eines herkömmlichen Diesel-Aggregats mit einer Solaranlage - nicht nur Zigtausend Kilogramm Kohlenmonoxid (CO2), sondern auch viel Geld für Strom und macht dazu sein Unternehmen weitgehend energieautark.

Seit Jahrzehnten befasst sich der Unternehmer Erich Regler (80 Beschäftigte) mit dem Themenfeld Energie. Auch zur E-Mobilität macht er sich seine Gedanken:



"Das beste Kraftwerk erzielt einen Wirkungsgrad von 45 Prozent. Bei 6 Prozent Leitungsverlusten zum Endverbraucher sind es nur noch 39 Prozent. Ein moderner Dieselmotor weist ebenfalls einen Wirkungsgrad von 45 Prozent auf. Jedes Dieselfahrzeug hat deshalb ein kleines Kraftwerk an Bord; wenn die Abwärme des Kühlers zur Heizung des Fahrzeugs genutzt wird, ist der Wirkungsgrad noch deutlich höher. Unterm Strich ist deshalb ein Fahrzeug mit Dieselmotor wesentlich ökologischer und ökonomischer als eines, das ausschließlich elektrisch betrieben wird. Die einzig sinnvolle Lösung stellt deshalb ein Hybrid-Kfz dar, das innerstädtisch - wegen der Abgase - elektrisch fährt, und außerorts von einem Dieselmotor angetrieben wird, der die kleinen Batterien wieder lädt." (cf)

Ein Steckenpferd, ja eine leidenschaftliche Passion, stellt für Erich Regler die wirtschaftliche Energieversorgung seines Betriebs mit inzwischen 80 Beschäftigten dar. Seit den 80er Jahren befasst sich der Inhaber einer der technisch leistungsfähigsten Druckereien Deutschlands mit dem elektrisierenden Thema. "Ich strebte schon früh eine wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Preisdiktat der großen Stromkonzerne an."Regler setzt deshalb seit Jahrzehnten auf selber erzeugte Energie mit Kraft-Wärme-Kopplung. Denn ein zehnmal so teures Blockheizkraftwerk optimiert - nach seiner Meinung - "mit einem Riesenaufwand nur die Heizung, und verschleudert den Strom." Er rechnet vor, wie die installierte Kraft-Wärme-Kopplung "immer nur so viel Strom erzeugt, wie benötigt wird und den Strom billig macht". Die dabei entstehende Wärme sei quasi kostenlos.Abgestimmt auf seine Zwecke, schaffte der findige Geschäftsmann einen mit Heizöl betriebenen Lkw-Motor mit Generator an. Die wartungsfreundliche Maschine erzeugt bis zu 300 Kilowatt in der Stunde (300 kVA). "Mit der Ansaugluft des Motors werden auch gleich die Lösungsmittel-Dämpfe aus der Produktion verbrannt", sagt Regler. Weil das expandierende Unternehmen immer mehr Strom braucht (derzeit etwa 350 000 kWh im Jahr), kombiniert Regler nun den Lkw-Generator mit einer Photovoltaikanlage, deren Nennleistung 95,4 kwp beträgt."Mit diesem Modell spare ich 40 000 bis 50 000 Euro im Jahr. Zudem bin ich unabhängig von den Stromkonzernen." Die PV-Anlage amortisiere sich in nur fünf Jahren.Um seinen "Wunsch nach maximaler Unabhängigkeit und Senkung der hohen Energiekosten" zu verwirklichen, holte Erich Regler die Firma IBC Solar nach Altenstadt/WN. Das Unternehmen aus Bad Staffelstein gilt als ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik und Energiespeicher. Bei der Anbindung der Solaranlage an das Lkw-Aggregat kommt ein sogenannter Hybrid-Controller zum Einsatz: Er versorgt den Generator zu jedem Zeitpunkt mit der optimalen Photovoltaik-Leistung und sichert eine störungsfreie Kombination mit der Solaranlage.Wie IBC Solar und Erich Regler betonen, steht nunmehr im oberpfälzischen Altenstadt/WN die erste kommerzielle Anlage Europas, die ein Diesel-Aggregat mit Solarkraft kombiniert: "Damit sind wir einmal mehr technologischer Vorreiter - und engagieren uns dabei auch noch für die Umwelt", unterstreicht Regler.