GKS feiert Jubiläum in Übergangsquartier

Altenstadt/Weiherhammer. Der 20. Geburtstag wird von jungen Menschen gar nicht so oft gefeiert, da zählt der 18. einfach mehr. Bei Unternehmen ist das anders. Da ist der 20. Geburtstag ein kleiner Meilenstein der Firmengeschichte. Deswegen soll man ihn auch feiern. Die GKS GmbH aus Weiherhammer tat das mit einem Weißwurstfrühschoppen.

Die Bürgermeister aus Weiherhammer und Altenstadt gratulierten, genau wie zahlreiche Kunden, Lieferanten, Partner und ehemalige Mitarbeiter. Geschäftsführer Dieter Moller bedankte sich bei der Belegschaft für die herausragende Leistung der letzten 20 Jahre. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Weidener Stadtkapelle.Gefeiert wurde in Altenstadt/WN, wo die Firma zurzeit übergangsweise sitzt. Im nächsten Jahr ist der Umzug an den neuen Standort in Weiherhammer geplant.Die GKS wurde als Gesellschaft für Kooperation und Service im Jahr 1997 gegründet. Mit rund 50 Mitarbeitern und einem jährlichen Einkaufsvolumen von über 400 Millionen Euro gehört die Firma zu den namhaftesten Einkaufsdienstleistern für die Industrie- und Dienstleistungsbranchen.