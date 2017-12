Die Ehrung verdienter Mitarbeiter steht bei der Feierstunde der Firmengruppe Göppl im Vordergrund. Eine Kollegin, die der Firma bereits 29 Jahre angehört, wird außerdem in den Ruhestand verabschiedet.

Altenstadt/Weiden. Die Chefs Stefan und Wolfgang Göppl von der gleichnamigen Firmengruppe hatten zur Feier in "D' Wirtschaft" in Altenstadt geladen. Über 50 Kollegen aus den vier Filialen Weiden, Regensburg, Bamberg und Leupoldsgrün waren gekommen und nutzten die Veranstaltung, als Team noch weiter zusammenzurücken. Denn oft kenne man die Mitarbeiter der anderen Filialen nur am Telefon.Inge Kindl trat heuer nach 29 Dienstjahren in den Ruhestand. Sie wird zur Freude der beiden Firmenchefs aber am Hauptsitz Weiden in der Verwaltung, vorwiegend in der Auftrags- und Rechnungserfassung, auch in Zukunft noch aushelfen, wenn sie gebraucht wird.Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden ausgezeichnet: Josef Argauer, Kfz-Meister am Hauptsitz Weiden; 20 Jahre Brigitte Gund, Niederlassungsleitung der Filiale Leupoldsgrün, Thomas Hechtfischer, Kfz-Meister in der Filiale Bamberg. Für 15 Jahre: Stefan Schmid, Qualitätsmanagementbeauftragter am Hauptsitz Weiden und Kundenannahmeservice. Für 10 Jahre: Ingel Nils, Disponent im Vertriebsinnendienst; Thomas Vollath, Metallbauer; Judith Völkl, kaufmännische Angestellte in der Buchhaltung (alle drei in Weiden).Nicht an der Feier teilnehmen konnten: Artem Weber, Kfz-Meister Niederlassung Regensburg (15 Jahre); Norbert Staudinger, Lagerist in Regensburg (15 Jahre); Andreas Wild, Schlosser in Weiden (25 Jahre); Wladimir Bauer, Kfz-Mechaniker in Bamberg (10 Jahre); Peter Stilp, Schlosser in Weiden (25 Jahre); Jürgen Diller, Kfz-Meister in Bamberg (10 Jahre); Ingrid Krüger, kaufmännische Angestellte (15 Jahre); Stephan Baumer, Niederlassungsleiter in Regensburg (10 Jahre); Martin Seelmann, Lagerist in Bamberg (10 Jahre).