So richtig ins Schwärmen kam Bürgermeisterin Brigitte Netta, als sie sich trotz ihres lädierten Fußes in den als schönsten Oldtimer gekürten Jaguar E-Type V 12 zwängte. Die Oldtimer-Ausfahrt des 1. Automobil-Clubs Amberg machte es möglich.

Preise und Pokale Ältester Teilnehmer war der früherer ACA-Vorsitzende Robert Birner, jüngste Mitfahrerin Marietta König. Der Damenpreis ging an Gabriele Neuberger. Das älteste Motorrad, eine Zündapp 600, Baujahr 1942, fuhr Alois Dittrich, das älteste Auto, einen Opel Super 6, Hermann Dandorfer. Die weiteste Anfahrt hatte Rolf Geißler (Erlangen). Der Lkw-Preis ging an Dieter Herrneder. Als Fahrzeug mit Renngeschichte wurde der Fiat Abarth 850 von Herbert Spiegelhauer prämiert, als sportlichstes Fahrzeug der Porsche Carrera RS von Roland Raith. Eine Amberg-Historie hat der Opel Kapitän, den einst die Chefin des Kaufhauses Keuchel fuhr. Heute gehört die schwarze Luxus-Limousine Sigi Renner. Als schönstes Fahrzeug kürte die Jury einen Jaguar E-Type V 12, der erstmals 1973 zugelassen wurde, aber ohne Tachomanipulation tatsächlich nur 29 000 Kilometer gefahren wurde. Der rote Jaguar mit dem 12-Zylinder Motor mit 5,7 Litern Hubraum gehört dem Kfz-Gutachter Hans Bäumler. (gfr)

Der Club hatte seine 7. Oldtimer-Ausfahrt ausgeschrieben. Beim Start im Hof des Drahthammer-Schlößls kam so mancher Liebhaber historischer Fahrzeuge aus dem Staunen nicht mehr heraus: Jaguar, Fiat Abarth, Opel Kapitän, Porsche 911, Triumph Spitfire, Opel Super 6, ein VW Käfer, alle älter als 30 Jahre, was aber keinem der blitzblank herausgeputzten Oldies anzusehen war. Denn recht viel schöner haben sie die Fertigungshalle vor Jahrzehnten auch nicht verlassen.Auf etwa 120 Kilometer war die Ausfahrt ausgelegt, vom Start weg runter ins Vilstal bis Schmidmühlen, dann zurück über Ursensollen zum Zwischenstopp beim Maulwerk in Schwend. Dort erklärte Werner Prügel die Geschichte des einstigen Motorradhändlers, der zu Kriegszeiten das einzige Auto weit und breit besaß, später die Marke Glas verkaufte, schließlich Ford- und dann BMW-Händler wurde und zu dessen Kunden tatsächlich auch der legendäre Schauspieler Heinz Rühmann zählte.Nahezu ein Staatsgeheimnis sei in den 70er-Jahren das Testzentrum für BMW-Motorräder gewesen, das im Untergeschoss abgeschirmt war. Auf den Straßen in der heutigen Gemeinde Birgland habe BMW seine Motorrad-Prototypen unbeachtet von der Öffentlichkeit ausprobiert. Weiter führte der Oldtimer-Parcours nach Eschenfelden, wo Horst Linn die Tore seines Speed-Treibhauses öffnete. Dann ging es wieder zurück nach Amberg, wo schon zahlreiche Schaulustige den Oldtimer-Tross erwarteten. Vor der Preisverteilung stellte der ACA-Vorsitzende Gerhard Leger die Frage, was denn eigentlich ein Oldtimer sei. Der Weltverband schreibe ein Mindestalter von 30 Jahren vor, der historisch korrekte Zustand müsse erhalten sein, und das Fahrzeug sollte nicht für täglichen Gütertransport genutzt werden. Nachdem es immer mehr Old- und auch Youngtimer gebe, fördere der ADAC den Erhalt dieses technischen Kulturgutes.Gerhard Leger betonte, dass auf dem Marktplatz automobile Geschichte stehe, die von den Fahrzeughaltern aufwendig restauriert und liebevoll gepflegt werde. Ein tolles Bild gäben die nicht mehr ganz jungen, aber hervorragend erhalten Fahrzeuge ab, betonte Bürgermeisterin Netta.