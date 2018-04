1422 Freiwillige packen bei "Rama dama" an

Weil 2017 der Eichenprozessionsspinner in Amberg wütete, musste die Aktion ausfallen. Dieses Jahr jedoch waren die vom Umweltamt organisierten Rama-dama-Tage wieder ein großer Erfolg. Am Mittwoch und Donnerstag waren insgesamt 1422 freiwillige Helfer im Stadtgebiet unterwegs und sammelten Müll. Über die "riesige Menge an Teilnehmern" sehr erfreut zeigte sich Kerstin Seuß vom Umweltamt. Neun Schulen, sieben Kindergärten und die Junge Union Ammersricht/ Wagrain halfen mit, Amberg von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Neben vielen Wohngebieten waren die Gruppen auch im Industriegebiet Nord, im Gewerbegebiet West und entlang des Ammerbachs unterwegs.

Beim Pressetermin des Kindergartens Haus Nazareth mit Vertretern des städtischen Umweltamtes und Bürgermeister Martin Preuß erkundigte sich dieser über das Sammelergebnis und lobte das Engagement der Kinder. Rama dama sei eine "großartige Aktion", die "generationenübergreifend zu einer Verschönerung unserer Stadt" beiträgt und das "Bewusstsein für Umweltschutz" stärkt.Die Leiterin des Kindergartens Haus Nazareth, Gudrun Kosche, berichtete von begeisterten Kindern, die stolz ihre "Ausbeute" präsentierten, darunter eine Automatte im Gebüsch, Flaschen und viele Plastiktüten. Neben dem reinen Nutzen hat Rama dama auch eine erzieherische Funktion - Kinder wie Erwachsene sollen die Umwelt bewusster wahrnehmen und achten. Die Katzen-, Mäuse- und Spatzengruppe ließ es sich zum Abschluss der Sammlung nicht nehmen, ihr eingeübtes Lied vorzutragen. Thematisch passend war der Refrain: "Weggeworfener Dreck, muss nun endlich weg".