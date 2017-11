Lernen, Helfen, Feiern - das sind die drei Säulen des Serviceclubs Rotaract. Jetzt war das Feiern an der Reihe. Die Charter jährt sich zum 20. Mal. Gemeint ist damit die Übergabe einer Urkunde und damit die Aufnahme des Vereins in die Gemeinschaft.

Rotaract Rotaracter sind junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die alle das gemeinsame Motto Lernen, Helfen, Feiern verbindet. Mehr als 3100 Mitglieder in über 170 Clubs deutschlandweit wirken daran, anderen zu helfen und durch Freundschaft, Fairness und Toleranz zur internationalen Verständigung und Frieden beizutragen. Rotaract ist mit über 194 000 Mitgliedern in mehr als 178 Ländern auch eine der größten Jugendorganisationen. Die Treffen sind jeden zweiten Montag beim Kummert in der Raigeringer Straße (ab 19.30 Uhr).

Amberg. (exb) Der runde Geburtstag bot laut einer Pressemitteilung von Rotaract Gelegenheit, auf die Geschichte des Amberger Ablegers zu blicken. In ihren Reden ließen Präsident Manoel Schmidt und sein Vorgänger Hubertus Herrmann die Höhepunkte Revue passieren. Darunter die Verleihung des Best-Acts.Dabei handelt es sich um einen Preis, den Rotaract Deutschland jährlich für die beste Sozialaktion eines Clubs vergibt. 2010 war diese Auszeichnung den Ambergern verliehen worden. Hintergrund war die gemeinnützige Aktion "Dein Schuh für Afrika". Die Rotaracter sammelten wochenlang gebrauchte Sportartikel und sendeten sie in Kooperation mit Socialis for the Gambia nach Afrika. 200 Fußbälle, 426 Paar Fußballschuhe, 1000 Trikots und über 600 weitere Sportartikel ermöglichten die Gründung von 38 Fußballmannschaften.Neben dieser Aktion gab es laut Schmidt und Herrmann viele weitere - zum Beispiel den Bau des Spielplatzes für die Elternschule, das Pflanzen von 1000 Bäumen am Berg und Plättenfahrten mit den Jura-Werkstätten. Der Bereich Lernen bestand aus vielen Vorträgen, Betriebsbesichtigungen und Führungen, zum Beispiel am Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, zu der der komplette Distrikt 1880 von Leipzig bis Regensburg eingeladen worden war. Zu dieser Organisationsstruktur gehört Rotaract Amberg. Auch das Feiern sei nie zu kurz gekommen. Schmidt und Herrmann blickten zurück ins Jahr 2008, als die Distriktkonferenz in Amberg auf dem Programm stand.Auch mit Völkerverständigung ging das Feiern einher, etwa 2015, als die Expedition Germany zu Gast war: Rotaracter aus vielen Nationen (von Kolumbien bis Vietnam) verbrachten eine Woche in Deutschland - und einen Tag davon an der Vils. Aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft waren Themen. So gab es heuer die Aktion "Deine Nähmaschine für Gambia". Dabei wurden über 100 Exemplare, Zubehör und Stoffe gesammelt und in einem großen Container nach Gambia geschickt. Dort werden die Fußtrittnähmaschinen zur Ausbildung von Schneiderinnen eingesetzt, um jungen Leuten nachhaltig zu ermöglichen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Ausblick wurde auf die Hexennacht gegeben, bei der Rotaract wie jedes Jahr mit einem Getränkestand dabei sein wird, um Einnahmen zur Finanzierung der eigenen Aktionen zu generieren.Weiterer Höhepunkt war die Rede von Reinhard Rockel, der den Amberger Ableger vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Seine Gründung initiierte nicht nur unzählige Sozialaktionen, sondern ermöglichte auch viele Freundschaften fürs Leben, wie es abschließend heißt.