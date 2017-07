4 Uhr! Ganz schön spät. Oder ziemlich früh. Je nachdem. Egal! Sporttasche geholt, Badehose gepackt und ab ins Hocko zum 24-Stunden-Schwimmen. Doch wer treibt sich um diese Zeit eigentlich im Freibad rum?

Mario Maier zum Beispiel. Der 49-jährige hat um 4 Uhr bereits 16 Stunden in den Armen und Beinen und ist auf dem Weg, einen neuen Rekord in der 31-jährigen Geschichte der Breitensportveranstaltung aufzustellen. In aller Ruhe absolviert der Ensdorfer Bahn für Bahn und fällt den anderen, die um diese Uhrzeit schwimmen, gar nicht auf. Erst später, als die Sonne längst am Himmel steht, wird klar, welche Spitzenleistung (siehe eigene Meldung auf dieser Seite) Maier da vollbringt.Der 49-Jährige ist nicht der einzige, der um diese Uhrzeit nicht schläft. Als Stadtrat Thomas Bärthlein um 4 Uhr das Bad verlässt, hat er 3700 Meter zurückgelegt, eine Urkunde in der Hand und Lob für die Macher von Stadtverband für Sport und DLRG: "Das hier ist perfekt organisiert."Die einmalige Atmosphäre nennt der CSU-Politiker und Vorsitzende des TV 1861 als Hauptgrund, warum er ausgerechnet von 1.40 bis 3 Uhr zum Schwimmer geworden ist. "Das ist um diese Zeit mal ganz was Anderes", sagt auch Bernd Heinisch, der sich mit seiner Frau Alexandra für diese ungewöhnliche Art der Abend- und Nachtgestalung entschieden hat: "Die Beleuchtung ist so schön, es ist nicht so viel los. Man hat in den Bahnen richtig Platz", schwärmt die Ambergerin, die um 4 Uhr nicht leugnen möchte, müde zu sein: "Ich lege mich jetzt dann schon noch mal hin." Ihr Mann nickt und sagt: "Ich brauche jetzt erst einmal einen Kaffee."Als die Heinischs gehen, treffen sie Brigitte Pennacchioni. Die Traßlbergerin macht einen fitten Eindruck, den sie später bestätigt: "Ich bin um 4 Uhr aufgewacht und habe mir gedacht, ich gehe jetzt ins Bad, weil ich das gerne mache." Die Traßlbergerin (46) nimmt sich 1000 Meter vor und überrascht sich selbst - am Ende stehen 3000 Meter für sie zu Buche.Auch sie hat damit einen großen Beitrag zum Gesamtergebnis geleistet, das Hubert Wagemann von der DLRG um 9.30 Uhr auf die Tafel am Eingang schreibt: 2440 Kinder und Erwachsene haben 3092,7 Kilometer zurückgelegt. Das ist kein neuer Rekord, der maximale Spendenbetrag von 4500 Euro für Flika, den Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum St. Marien, ist dennoch erreicht, weil die neun Sponsoren pro Kilometer 1,50 Euro zahlen, jeweils aber maximal 500.Es lief also alles nach Plan für die Organisatoren von der DLRG, deren Technischer Leiter Peter Winter doppelt Grund zur Freude hatte: Er feierte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Hocko seinen 60. Geburtstag.___Weitere Informationen und Bilder:

Marathon-Mann schreibt Geschichte

Amberg. (tk) Einen neuen Teilnehmerrekord haben die Organisatoren des 24-Stunden-Schwimmens am Wochenende verpasst. Die alte Bestmarke aus dem Premieren-Jahr 1986 mit 4004 Startern bleibt bestehen. Die Chronik muss dennoch umgeschrieben werden. Wegen eines Mannes: Mario Maier . Der 49 Jahre alte Ensdorfer, der bei Marathonläufen für die Amberger Skivereinigung startet, wollte es auch im Wasser wissen und war am Freitag um 12 Uhr nach den Schülern einer der Ersten im Becken. Sein ehrgeiziges Ziel: "Das, was ich laufe, das schwimme ich auch." Aber schon nach zwei Kilometern stellte er fest: "Es ist etwas zu kühl." Der Körper spielte nicht mit, bei dem, was der Ausdauersportler vorhatte. Er wollte die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern kraulend zurücklegen. Im Klartext bedeutet das mindestens 844 Bahnen.Natürlich nicht am Stück: "Ich muss ja auch mal auf Toilette oder was essen." Der Vilstaler zog sich nach 40 seiner 848 Bahnen einen schützenden Neoprenanzug an und startete durch. Am Ende waren es 42,4 Kilometer und die Gratulanten an einer Hand nicht mehr abzuzählen. Darunter auch Wolfgang Meier, Chef des städtischen Sportamts, der seinen Namenskollegen gleich persönlich für die Siegerehrung einlud, die am Mittwoch, 26. Juli, um 14 Uhr im Kleinen Rathaussaal beginnt.