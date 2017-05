Seit 25 Jahren gibt es die Ortsgruppe des Auto- und Reiseclubs Deutschland. Das wurde nun gefeiert. Eingeladen hatte Vorsitzender Anton Pöllath, der gleichzeitig Chef des Landesverbandes ist. So war es kein Wunder, dass auch viele Vertreter weiterer bayerischer Gruppen ins Gasthaus Erras nach Raigering kamen.

Raigering. (brü) Bis aus Würzburg war der ehemalige Landesvorsitzende Holger Riepl angereist, weitere Gratulanten kamen aus Ansbach, Weiden, Regensburg und Ingolstadt.Im Gegenzug revanchierten sich die Gastgeber für die vielen Geschenke mit jeweils einem Windlicht aus Porzellan, versehen mit einem Amberger Motiv. Nach einem umfassenden Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre des Ortsverbands gaben auch die einzelnen Ortsgruppen einen Rückblick auf die Zusammenarbeit mit den Ambergern. Daraus ging hervor, dass sich die Jubilare vor allem um Verkehrssicherheit bemühen, aber auch die Verbundenheit der Ortsgruppen auf einer harmonisch beständigen Basis beruht.Dafür viel getan hat Anton Pöllath. Als im Oktober 2016 die Neuwahl des Landesvorsitzenden anstand, entschied er sich eher kurzfristig dazu, anzutreten. Damit verbunden ist ein großer Zeitaufwand, dokumentiert von einem Gast: "Du bekommst heute eine Zigarre als Wartungsintervall. Nimm dir einmal in der Woche die Zeit und versuche, diese ohne Unterbrechung zu rauchen. Du wirst sehen, wie schwierig es ist."Jeweils 25 Jahre haben die 15 Mitglieder investiert, die nun ausgezeichnet wurden: Holger und Marie Riepl, Peter Schmeiler, Karl-Heinz Ruzok, Engelbert Mirbeth, Andreas Kestler, Otto Bundscherer, Marion und Anton Pöllath, Gerd Hofer, Josef Höppe, Alois Cerny, Bernhard Seidl, Ernst Kokesch und Franz Haller. Sie alle erhielten dafür Urkunden. Der besondere Dank Pöllaths galt Andreas Kestler und Gerd Hofer, die als Initiatoren und Gründungsmitglieder die Ortsgruppe mit aus der Taufe gehoben haben. Seine Frau Marion bezeichnete der Vorsitzende liebevoll als heimlichen Motor der Ortsgruppe. Ein Extra-Lob hatte sich Engelbert Mirbeth verdient: "Du bist Gründungsmitglied, stellvertretender Vorsitzender, langjähriger Delegierter, Mister Verkehrswacht, Informations-Motor und einfach unersetzlich."Als Höhepunkt ehrte Pöllath in seiner Funktion als Landesvorsitzender noch weitere Mitglieder. Für außergewöhnliche Verdienste im Verein wurde die Ehrenplakette an Peter Schmeiler, Otto Bundscherer, Karl-Heinz Ruzok, Marion Pöllath, Andreas Kestler (alle Amberg) und Erwin Meissner (Weiden) vergeben.