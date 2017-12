Simone und Rüdiger Hofmann kommen beide aus der Arbeit, die zehn Monate alte Mia aus der Kinderkrippe. Sie treffen sich auf dem Weihnachtsbasar zum Mittagessen und um "die Oma zu besuchen", die den Imker-Stand betreibt. Eine halbe Stunde möchte die Familie noch auf dem Basar bleiben, dann fahren die 33-Jährige und ihre zehn Monate alte Tochter heim. "Ich gehe noch mit dem Hund spazieren", sagt Rüdiger Hofmann (44). (roa)Seit fünf Jahren fährt Georg Forster nun schon auf den Mariahilfberg, um dort mit der Pferdekutsche seine Runden zu drehen. Jetzt steht die erste Fahrt bevor. Fritz und Sabbath, die süddeutschen Kaltblüter, sind entspannt. "Die Pferdln machen das schon genauso lange wie ich." Bis Einbruch der Dunkelheit werden sie noch durch den Wald traben, dann ist bis zum nächsten Tag Ruhe. (anv)Josef Schiessl schiebt seinen Gehwagen langsam an der Kutsche vorbei. Die Pferde sind gelassen. Der 64-Jährige mustert die Tiere. Ihretwegen ist er gemeinsam mit seiner Frau extra von daheim auf dem Mariahilfberg gekommen. "Ich möchte mir die Kutsche anschauen. So etwas sieht man ja normalerweise nicht so oft." Früher sei er auch geritten, heute ist er Rentner. "Ja, ich freu mich, dass sich meine Frau so um mich kümmert." Jetzt werde er sich ein wenig umschauen und die Sonne genießen. Danach geht's wieder nach Hause. (roa)Nicole Scheuerer (38) steht neben den robusten Kaltblütern. Die Pferde ihres Vaters. Ihre vierzehnjährige Tochter Sophia löst Nicole nach der Schule ab und übernimmt die Pferdebetreuung. "Das ist bei uns Familiensache."Die Werkstatt von Holzdrechsler Georg Kotz befindet sich eigentlich in Vilshofen. Die meisten seiner Figuren blieben in der kalten Jahreszeit aber gleich auf seinem Auto-Anhänger. Denn zurzeit stehe er jedes Wochenende auf einem anderen Wochen- oder Weihnachstmarkt in der Region, erzählt der Holz-Drechsler. Heute fliegen die Späne von seinem Stand auf dem Weihnachtsbasar am Mariahilfberg. Kerzenhalter, Flammen und Sterne, aber auch Glühbirnen aus Holz bietet der 65-jährige auf seinem Stand an. Vor allem weihnachtliche Tischdekorationen und modern gestaltete Adventskränze verkaufen sich heuer gut. Wenn kein Andrang herrscht, dreht Kotz neue Teile live vor den Augen der Besucher. "Für eine größere Schale benötige ich schon etwa zweieinhalb Stunden. Das kommt aber ganz auf das Material an", erklärt er. Am liebsten arbeite er dabei mit Zwetschgenholz: "Wegen der Farbvielfalt", verrät der Hobbykünstler und deutet auf die rötliche Spuren der vorgezeigten Schüssel in seiner Hand. Wenn sich später noch ein ruhiger Moment bietet, wird Georg Kotz noch einen Glühwein trinken. "Das habe ich mir fest vorgenommen." Ansonsten werde er noch bis in den Abend hinein die Kunden an seinem Stand betreuen. Am kommenden Wochenende geht es für ihn und seine Holzfiguren dann weiter zum Bauernmarkt nach Schwarzenfeld. (inl)Seit halb zehn steht Birgit Keck an ihrem Stand, wo sie selbstgenähte Kissen gefüllt mit Kirschkernen, Raps oder Zirbenholz verkauft. Einen Stuhl hat sie nicht. "Brauche ich gar nicht. Wenn ich die Menschen berate will ich ihnen gegenüber stehen." Ihr Gewerbe macht sie nebenberuflich. Nähen ist ihr Hobby. "Wenn man drei Kinder hat, die alle mal Bauchweh haben, muss man einige Kissen nähen", sagt Keck und lacht. Sechs oder sieben individuelle Kissen hat sie heute schon verkauft. Wie lange die 53-Jährige an diesem Tag am Mariahilfberg steht, weiß sie gar nicht. Aber danach geht es auf jeden Fall "ab auf die Couch. Füße hochlegen." (anv)Christina Amann (36) stößt mit ihren Freunden am Glühweinstand an. Sie hat eine lange Reise hinter sich. Die Gebenbacherin wohnt und arbeitet seit einigen Jahren in Berlin. Immer zur Weihnachtszeit nimmt sie sich eine Auszeit und fährt heim zu ihrer Familie. Mittlerweile bringt sie selber eine Familie mit - ihren Sohn (6) und ihre Tochter (3). Die beiden dürfen an diesem Nachmittag bei Oma und Opa in Gebenbach bleiben. Aus gutem Grund. Denn nach dem Weihnachtsmarkt am Berg macht sich Christina Amann in die Innenstadt auf, um nach Geschenken Ausschau zu halten. (upl)Mit 19 Kindern marschierte Felicitas Berger von Kümmersbruck nach Amberg auf den Mariahilfberg. Die Klasse 6a sammelt gemeinsam mit ihrer Lehrerin Spenden bei den Basarbesuchern. Ihre Mission: "Plant for the Planet". Normalerweise bekommen die Kinder zwischen 250 und 300 Euro an einem Vormittag zusammen. Heuer sollen es deutlich mehr werden. "Wir wurden gefragt, ob wir nicht bis 17 Uhr hierbleiben möchten, und das machen wir jetzt auch", erklärt die 52-Jährige Lehrerin. Die Truppe steht kurz vor einem Schichtwechsel. Im Stand halten gerade Laura Böhm, Jana Sander, Johanna Zitzmann und Fabian Wittmann die Stellung. Zu Fuß müssen die Kinder aber nicht mehr heimgehen. "Sie werden von ihren Eltern abgeholt." (roa)Nicht gespritzte, frische Äpfel auf dem kalten Weihnachtsbasar? "Ja, die hat Pater Janusz noch letzte Woche in Italien geerntet", erklärt Christine Schwarz vom Franziskanischen Hilfswerk (Lafia). Am Stand des Vereins verkaufen sie und Pater Seraphin Produkte von anderen Klöstern. Neben den Äpfeln hat der Abt des Amberger Franziskanerklosters, Pater Janusz Wrobel, auch "recycelte" Weihnachtsplätzchen von den Klarissinnen-Schwestern aus dem italienischen Nocera mitgebracht: Sie bestehen aus Resten von Oblaten aus dem Kloster. Der Erlös auf dem Weihnachstbasar am Mariahilfberg kommt dabei dem neuen Projekt von Lafia zugute: In der franziskanischen Pfarrei in Abong Mbang in Kamerun entsteht derzeit ein Grundschule mit der Unterstützung aus Amberg. Auch von dort finden sich Produkte auf dem Stand bei Pater Seraphin und Christine Schwarz. Es sei eine Gemeinschaft "von Kloster zu Kloster", fasst sie zusammen (inl).