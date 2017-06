Zum 34. Mal wurde heuer das offene und inklusive Basketballturnier in der Turnhalle des Gregor-Mendel-Gymnasiums angepfiffen. Bereits seit 1982 übernimmt ein Bürgermeister die Schirmherrschaft. Zuerst Alt-OB Wolfgang Dandorfer und sein Nachfolger Michael Cerny. Als Vertretung schickte er Brigitte Netta zur gemeinsamen Siegerehrung.

Teilgenommen haben heuer wieder insgesamt 125 Spieler. Die Gruppen kamen aus Neuendettelsau, Bamberg, Hof, Traunstein, Auhof, Himmelskron, Weißenfels, München und Amberg. "Wichtig ist vor allem, dass das Turnier bereits seit 1982 inklusiv ist und Menschen mit oder ohne Handicap in den Gruppen zusammenspielen", betonte Ludwig Weidel, Organisator des Wettbewerbs. Um die verschiedenen Leistungen adäquat bewerten zu können, wird in den drei Kategorien A, B und C gespielt. Hauptsache, jeder kann mitmachen. Dieses Jahr haben die Amberger in der Gruppe A gewonnen. Sieger der Gruppe B war Traunstein und der Gruppe C Hof.