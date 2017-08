Mit einem breit gefächerten Angebot wartet die Volkshochschule im neuen Semester auf. 43 neue Kurse gibt es im Herbst und Winter.

Volkshochschul-Programm auch online Die VHS-Programmhefte liegen ab sofort im Raseliushaus und in weiteren Verwaltungsgebäuden der Stadt aus. Außerdem sind sie bei Banken und Sparkassen, in Apotheken, Behörden sowie in Sportgeschäften erhältlich. Das gesamte Programm ist zudem im Internet abrufbar (www.vhs.amberg.de). Diese Seite wird täglich aktualisiert, so dass Interessierte stets die aktuelle Kursbelegung sehen können. Ebenso ist eine Online-Anmeldung möglich. Kurs-Vormerkungen sind sowohl telefonisch (09621/1 02 38, 1 08 68, 1 03 40), schriftlich (Zeughausstraße 1 a in 92224 Amberg), per Fax (09621/37 60 07 77) sowie per E-Mail (vhs@amberg.de) möglich. Wer Fragen zu den Angeboten hat, kann sich an die Volkshochschule (10-238) wenden.

Seit vergangener Woche wird das druckfrische Programmheft der Volkshochschule (VHS) ausgeliefert und verteilt. Mit 348 Kursen im Herbst-Winter-Programm wird die VHS laut einer Pressemitteilung der Stadt ihrem Bildungsauftrag gerecht. Die Volkshochschule biete ein breitgefächertes Angebot für alle Schichten der Bevölkerung zu einem sozialverträglichen Preis. Bei der Programmvorstellung gingen Oberbürgermeister Michael Cerny, Kulturreferent Wolfgang Dersch und Volkshochschulleiter Thomas Boss besonders auf die 43 neuen Kurse ein.Neue Vorträge sind in der Rubrik Gesellschaft (50 Kurse) zu finden. Themen sind Arthrose und rheumatoide Arthritis, das globale Zukunftskino, erfolgreiche Ingenieurinnen. Eine Einführung in die leichte Sprache wird ebenso angeboten wie eine Lesung mit Raul Aguayo Krauthausen. Bei der Persönlichkeitsbildung dreht sich vieles um Schul-, Lern- und Erziehungsfragen, aber auch um Selbstfindung, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, Stressbewältigung, Charisma und vieles mehr. Dazu zählen die neue Kurse "Mehr Selbstbewusstsein für Frauen", "Mobbingfrei und glücklich" oder "Wow, ich kann Ärger, innere Unruhe und Anspannung regulieren". Der Bereich Kompetenzentwicklung beinhaltet Themen wie Rhetorik, Schlagfertigkeitstraining, Zeitmanagement, Konzentrationstraining sowie neue Angebote zum Mathematik-Abitur in Bayern.Exkursionen werden unter anderem mit einer Simultankirchen-Radtour oder verschiedenen geographischen Touren in Nordbayern unternommen. Im Bereich Beruf werden wieder Einführungs-, Grundlagen-, Aufbau- und Spezialkurse offeriert. Neu ist der Handykurs für fortgeschrittene Anwender. Sehr beliebt sind nach wie vor Englisch, Spanisch und Italienisch mit 40 Angeboten. Bei der VHS werden insgesamt elf Sprachen, darunter auch Neugriechisch, Arabisch, Chinesisch oder Russisch gelehrt.Mit 139 Kursen ist die Volkshochschule laut Pressemitteilung größter Anbieter in Sachen Gesundheit in Amberg. Hauptbestandteil ist der erweiterte Bereich Prävention mit 54 Kursen. An zweiter Stelle steht der Bereich Fitness (52), dicht gefolgt von den Entspannungstechniken (25), Ernährung und Gewichtsabnahme sowie Herzsport. Den Bereich haben die Verantwortlichen zusätzlich mit Kursen zu Schüssler-Salze für ein "Better Aging", Rhythm-Round, Relax-Yoga, die brasilianische Kampf-Sportart Capoeira sowie "Paleo und ketogene Ernährung" erweitert.Der Kulturbereich (52) beinhaltet eine umfangreiche Anzahl von neuen attraktiven Angeboten. Thematisiert werden Albert Speer und das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Es gibt vier Theatereinführungen, verschiedene Back- und Kochkurse. Außerdem werden die Zeichnungen von Armin Mueller-Stahl begutachtet. Zum Mitmachen laden Kreaktiv- und Bastelkurse ein, beispielsweise Comic-Cartoon-Karikatur oder Weihnachtsdekoration aus Mosaik.