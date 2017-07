Nach einem gelungenen Jubiläumsauftakt und einem Fußballspiel gegen den FC Amberg lud der SV Inter Bergsteig zum Ehrenabend in die teils renovierten und geschmückten Räume im Begegnungszentrum. Einige Urgesteine standen dabei im Mittelpunkt.

Ehrungen und Spende Die Ehrung von Mitgliedern war beim SV Inter Bergsteig einer der Höhepunkte. Ausgezeichnet wurden die Frauen und Männer, die dem Verein seit 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 oder 50 Jahren die Treue halten. Nachdem Monika Schneider, Leiterin der Sparte Damengymnastik, für das 30-jährige Bestehen der Abteilung mit einer Urkunde des Bayerischen Turnverbandes und einer Magnum-Flasche Sekt geehrt worden war, wurde der Tanz eröffnet. Dingl-Dangl & Friends heizten bis spät in die Nacht ein. Den Abschluss des Festwochenendes bildeten ein Festgottesdienst und ein Jugendturnier, bei dem der Bürgerverein Bergsteig 1000 Euro für den Kauf neuer Fußballtore übergab.

Amberg. Nachdem alle Gäste dem Verein zum 50. Geburtstag ein Geburtstagsständchen gesungen hatten, freute sich Vorsitzende Michaela Scheler vor allem über die Anwesenheit einer Frau: Maria Süß, Schwester des Vereinsgründers Pater Küting."Meinem Bruder Karl würde es gefallen, wenn er sehen könnte, wie sein Werk heute gefeiert wird." OB Michael Cerny gratulierte ebenfalls: "Es gibt immer drei Sparten im Verein, die man betrachten muss. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle drei Teile sind wichtig, um mit einem Verein erfolgreich bestehen zu können und dies gelingt dem Inter Bergsteig momentan besonders gut!"Ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte Alt-OB Wolfgang Dandorfer. Er erzählte von der ein oder anderen Feier am Bergsteig, die er nicht - wie ursprünglich geplant - vor 23 Uhr verlassen hat. Pfarrer Ludwig Gradl und sein Kollege Maciej Kolanowski freuten sich über die Einladung und beteuerten, sich in Zukunft etwas öfter beim Fußball blicken lassen zu wollen. Tenor bei den Ehrengästen war der Wunsch nach dem baldigen Beginn der neuen Bebauung am Bergsteig, um weiteren Zuwachs zu haben. Kreisspielleiter Albert Kellner lobte besonders die Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft des Vereins. Maximilian Karl, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Fußballverbandes, hatte früher selbst als Spieler mit dem Inter zu tun.Schön fand es die Vorsitzende, dass auch die Amberger Vereine der Einladung gefolgt waren: Werner Aichner (FC Amberg), Theo Daller (DJK Amberg), Lisa Preuss (SV Raigering), Alfred Scherm und Alfons Schwab (SC Germania) feierten mit. Urgestein und Ehrenmitglied Josef Wifling gab einen Rückblick auf die Vereinsgründung und die Erfolge seit 1967.