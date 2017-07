Wenn es an einem Sonntag auf dem Hochschulgelände nach Hotdogs, Barbecue, Lángos, Burritos und Crêpes riecht, dann sind die Food-Trucks nach einem Jahr Pause zurück in der Stadt.

Amberg. (tk) Mit der 2016er-Premiere auf dem Dultplatz war Organisator Miguel Ortega (Nürnberg) "sehr zufrieden", und auch der Stadtmarketingverein wollte, dass die fahrbaren Restaurants und Bistros wieder nach Amberg kommen. "Aber näher an die Innenstadt", lautete die Vorgabe, an die sich Ortega auch hielt, nachdem er laut eigenen Aussagen "nach einem halben Jahr der Suche" auf den Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule aufmerksam geworden war: "Ich glaube, wir hatten noch nie eine so tolle Location."Dort gab es von 12 bis 19 Uhr viel Leckeres, das an einem gewöhnlichen Sonntag nicht auf die meisten Oberpfälzer Tische kommt: Hotdogs, Sandwiches und Crêpes in allen möglichen Varianten und ausgefallene Spezialitäten wie Walnuss-Burger mit Melonen-Salsa oder Italienischen Brotsalat mit gegrilltem Gemüse."Wen die Stadt es möchte, kommen wir nächstes Jahr gerne wieder", kündigte Miguel Ortega eine aus seiner Sicht wünschenswerte Wiederholung an. Allerdings nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung - nicht an einem Sonntag, an dem Kinderfest ist. Zwar fanden auch im Vorjahr beide Veranstaltungen parallel statt, doch das sei damals kein Problem gewesen, weil die Food-Trucks neben dem Landesgartenschaugelände und dem Kinderfest auf dem Dultplatz standen: "Da haben wir gegenseitig voneinander profitiert."