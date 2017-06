Zum Abschluss der Aktionswoche "Amberg fährt Rad" trafen sich Freizeitsportler, Mitglieder der Stadtverwaltung, Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und der Polizei zur gemeinsamen Radrundfahrt. Die Strecke führte vom Marktplatz, auf dem der ADFC seinen Infostand aufgebaut hatte, über den Fünf-Flüsse-Radweg bis Lengenfeld. Von dort ging es am Truppenübungsplatz vorbei zur B 85 und über den dortigen begleitenden Radweg zurück in die Stadt. Der gesellige Abschluss führte die Radler in einen Biergarten in der Altstadt.

Umweltreferent Bernhard Mitko und ADFC-Vorstandsmitglied Norbert Lange zogen ein positives Resümee der Aktionswoche, "die wieder einmal Werbung für die alltägliche Nutzung des Fahrrades gemacht hat - ganz im Dienste von Umwelt und Gesundheit", wie es abschließend in einer Pressemitteilung heißt.