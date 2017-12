Kaum sind die ersten weihnachtlichen Festtage vorbei, richtet sich das Augenmerk der Nachtschwärmer schon wieder auf den Fasching. Bereits am Samstag, 13. Januar, steigt im Casino-Saal in Amberg wieder eine Faschingsparty der besonderen Art: Der Tuntenball lädt die Herren der Schöpfung zum Verkleiden ein.

Tom Scheimer freut sich auf viele aufgestylten Typen mit Pumps an den Füßen und Haaren an den Beinen. Und wie im vergangenen Jahr wird zu späterer Stunde auf dem Laufsteg wieder die Miss Tuntenball gewählt. Dabei dürfen die Besucher abstimmen, wer ihnen am besten gefällt. Die Kandidatenkür beginnt bereits jetzt. Jungs, die sich trauen, sind aufgerufen, ein Foto von sich im Tunten-Outfit an die Redaktion zu mailen. Jede Einsendung (mit Kurzbeschreibung) nimmt am Online-Voting zur Miss Tuntenball teil. Die Abstimmung läuft bis 13. Januar. Die Stimmabgabe ist selbst beim Tuntenball noch bis 24 Uhr möglich. E-Mails von Bewerbern bitte ab sofort an redaktion@onetz.de