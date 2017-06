Mit einer Kurztour auf flacher Strecke zur neuen Sulzbach-Rosenberger Kneipp-Anlage hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Amberg-Sulzbach in der Amberger Radwoche ein attraktives Angebot für weniger geübte Radler gemacht. Etwa zehn Unerschrockene kamen trotz großer Hitze zum Start beim ACC und fuhren gemütlich mit vielen Trinkpausen auf einer Strecke mit wenigen Steigungen in die Herzogstadt. Das Kneippbecken im ehemaligen Sulzbacher Freibad lud zur Abkühlung ein, und nach einer Einkehr in einem nahen Biergarten war der Rückweg bei gemäßigteren Temperaturen leicht zu bewältigen. Bei den Aufsteiger- und Seniorentouren des ADFC orientiert sich das Tempo am langsamsten Teilnehmer, so dass jeder die Chance hat, die Strecke zu bewältigen. Die nächste Kurztour für Aufsteiger und Senioren findet am Montag, 3. Juli, um 16 Uhr statt und führt zur Tierauffangstation in Kümmersbuch. Anmeldung unter 1 41 04. Bild: exb