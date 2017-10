Den Kindern, lieben Mitmenschen oder geschätzten Mitarbeitern eine kleine vorweihnachtliche Freude bereiten? Die Lions Amberg haben dazu eine Idee: Zum fünften Mal empfehlen sie den Kauf ihres Adventskalenders mit süßem Inhalt. Der Clou dabei: Bei etwas Glück gewinnt man bei der täglichen Verlosung einen Preis.

Hubert Sperber, verantwortlich im Club für das Lions-Hilfswerk, Schatzmeister Alois Ponnath und Vizepräsident Andreas Herrmann machten bei der Vorstellung des Kalenders im Rathaus Lust auf den Kauf dieses Kalenders. Von der Ammerthaler Malerin Wilhelmine Müller stammt das Bildmotiv. Es zeigt die winterliche Schiffgasse mit Blick auf die Martinskirche. Der Kalender kommt in einer Auflage von 3500 Stück auf den Markt, wie im Vorjahr zum Preis von 7,50 Euro.Dank Sponsoren kann der Club im Advent täglich ansehnliche Preise verlosen. Jeder Kalender hat eine eigene Identifikationsnummer, und die täglich zu ziehende Glückszahl finden die Käufer im Internet unter der Adresse: www.amberger-adventskalender.de. Hauptpreise sind ein Wellness-Wochenende für zwei Personen, ein Großbild-Fernseher, Tablets und zahlreiche Gutscheine. Die Kalender gibt es ab Samstag, 4. November, und an den darauffolgenden Samstagen am Stand der Lions auf der Krambrücke und an anderen Verkaufsstellen.