Das Altstadtfest Amberg 2017 ist Geschichte. Shows und Konzerte auf mehr als 20 Bühnen verwandelten die altehrwürge Stadt am Wochenende in die Feier-Hochburg der Oberpfalz. In unserem Liveblog können Sie alles nachlesen. Zudem gibt es hier natürlich die besten Fotos und Videos vom Fest.

Der Liveblog