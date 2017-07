Gut möglich, dass das eine oder andere noch kleinere Kind am Sonntag auf den üblichen Mittagsschlaf verzichtet und es vorzieht, mit den Eltern einen Ausflug zu machen. Auf das Landesgartenschaugelände. Zum beliebten Kinderfest.

Bühnen-Zeitplan 11.30 Uhr: Sportgymnastik des SV Inter Bergsteig



11.45 Uhr: Rock'n'Roll und Boogie Woogie von Quick Feet



12 Uhr: Fit for Dance



12.45 Uhr: Quick Feet



13 Uhr: offizielle Eröffnung



13.15 Uhr: Dreamdancer



13.30 Uhr: Aufritt Tanzschule Schwandner



14 Uhr: Darbietung Rock'n'Roll-Club Schubidu



14.30 Uhr: Auftritt Tanzschule Schwandner



15 Uhr: eMotion Dance



16 Uhr: Esbee & K.B.



16.30 Uhr: Show des Zauberers vom Hexenberg (tk)

Von 11 bis 18 Uhr stehen zwischen Jugendzentrum und Piratenspielplatz wieder alle Mädchen und Buben im Mittelpunkt. Die Angebote sind wie immer kostenlos, und auch der Eintritt ist frei.Das Kinderfest wird von der Kommunalen Jugendarbeit (KoJA) der Stadt Amberg organisiert, vertreten durch Katrin Cislaghi. Die Pädagogin macht in einer Pressemitteilung deutlich, dass ihr dies ohne die Beteiligung von Sponsoren und vielen ehrenamtlichen Helfern nicht möglich wäre. Zu den Unterstützern gehören die Stadtwerke als Hauptsponsor sowie die Amberger Zeitung, Oberpfalz TV und die Sparkasse. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Michael Cerny übernommen.Mit großem Engagement sorgen die zahlreichen Ehrenamtlichen der Vereine, Verbände und Einrichtungen laut dem Schreiben für einen reibungslosen Ablauf. Insgesamt gibt es mehr als 40 Mitmachmöglichkeiten, zwölf Verpflegungsstände - mit Bratwürsten, Pizza, Kaffee und Kuchen, Obst und vielem mehr - sowie ein Bühnenprogramm mit dem Zauberer vom Hexenberg, zahlreichen Auftritten mehrerer Tanzgruppen und musikalischen Darbietungen.Zu den besonderen Höhepunkten des Kinderfests gehört in diesem Jahr laut Cislaghi eine Wimpelketten-Aktion, die das Jugendzentrum gemeinsam mit der Kindertagesstätte der Siemens AG (Sie-Kids) initiiert. Mit einer möglichst langen Reihe sollen positive Botschaften symbolisch an Kinder in der Welt gesendet werden. Die einzelnen Exemplare können am Bastelstand des Jugendzentrums mit guten Wünschen bemalt und beschriftet werden. Ein zusätzliches Angebot gibt es am Stand mit der Nummer 3: Dort können sich alle Mädchen und Buben zwischen 14 und 17 Uhr für das Ferienprogramm anmelden. Der Auftritt der Dreamdancer wurde von 17.30 auf 13.15 Uhr vorverlegt. Neu und besonders nachhaltig ist laut den Organisatoren die bereits erwähnte Mitmach-Aktion. Der Büchertausch-Stand der Umweltwerkstatt und der Kommunalen Jugendarbeit lädt alle jungen Gäste dazu ein, ihre ausgelesenen Bücher gegen neuen Lesestoff einzutauschen. Die Idee stammt aus der Einsendung eines Plakatvorschlags des letztjährigen Plakatmalwettbewerbs zum Kinderfest. Die Vorgabe stand unter diesem Motto: "Mein Wunschstand am Kinderfest". Mitgebracht werden können Kinder- und Jugendbücher, aber auch gut erhaltene Exemplare für Erwachsene. Für jedes abgegebene Buch erhalten die Teilnehmer einen Coupon, der für ein neues Werk eingelöst werden kann. Bücherspenden der Stadtbibliothek vergrößern die Auswahl. Nicht eingetauschte Bücher verbleiben beim Jugendzentrum als Spende.