Die Pappnasen sind erst seit drei Tagen weggepackt, da ist bereits der nächste Festreigen eingeläutet: Am Freitagabend haben die ersten Wirte in der Stadt die Bockbier-Saison eröffnet.

In der Brauereigaststätte Bruckmüller in der Vilsstraße zapfte der Chef der CSU-Stadtratsfraktion, Dieter Mußemann, das erste Fass dunklen Gerstensaftes an. Und auch beim Kummert-Bräu in der Raigeringer Straße schäumten am Abend die gefüllten Masskrüge. Hier hämmerte Oberbürgermeister Michael Cerny den Zapfhahn ins Fass.Am Samstag steht dann noch der Starkbieranstich im Brauereigasthof Sterk in Raigering auf dem Programm. Bis zum Palmsonntag, 25. März, folgen Dutzende Bockbierfeste in Stadt und Land mit zünftiger Musik, deftigen Brotzeiten und auch der einen oder anderen Starkbierrede. Die meisten Feiern gehen an den Wochenenden in den Gasthäusern der Innenstadt über die Bühne.