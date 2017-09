Es war ein Fest für die Integration und den Sport. Beides passt ideal zusammen. Das weiß keiner besser als die Bürgerinitiative "Amberg hilft Menschen" und der DJK-Sportbund. Die Partner kooperieren bei diesem Thema regelmäßig, seit 2016 auch mit einem Fußballturnier für junge unbegleitete Flüchtlinge.

Spielend Deutsch lernen

Sport schafft Integration

Nationen und Sieger Afghanistan, Somalia, Ghana, Syrien, Irak, Eritrea, Mongolei und Libanon: Das sind die Nationen, die beim One-World-Turnier vertreten waren. Neben der DJK hatten fünf Einrichtungen für unbegleitete junge Flüchtlinge Teams entsandt, und zwar die Häuser Esperanto aus Auerbach, Meilenstein, A Capella und Keto (alle Amberg). Im System Jeder gegen jeden siegte am Ende Esperanto, gefolgt von A Capella und dem DJK-Sportbund. (ath)

Am Samstag ging es zum zweiten Mal über die Bühne und war neben dem Sport auch eine Art Familientreffen. Denn tatsächlich kennen sich viele der 50 Teilnehmer durch ihre neue Heimat, obwohl sie aus unterschiedlichen Herkunftsländern und fünf verschiedenen Einrichtungen stammen. In der Freizeit haben sie nicht immer Gelegenheit, sich zu sehen und miteinander aktiv zu sein. Umso mehr nutzten sie diese Chance beim One-World-Fußballturnier, das heuer diesen neuen Namen bekam, um das auszudrücken, worum es geht: eine Welt zu schaffen, in der alle Nationen friedlich und tolerant miteinander leben.Das schildert Michael C. Geiss, der Vorsitzende von "Amberg hilft Menschen", der dafür ein eigenes Logo kreiert hat. Der bunte Ball aus ineinandergreifenden Puzzleteilen trägt die Aufschrift "One-World-Team" und ist ab sofort auch das Markenzeichen der Jugendmannschaft des DJK-Sportbunds Amberg. Sie besteht nämlich komplett aus jungen Leuten mit Migrationshintergrund und ist somit ein Beispiel für gelungene Integration durch den Sport.Das sagt DJK-Vorsitzender Theo Daller mit Stolz, zumal sich sein Verein seit langem um dieses Thema kümmert, bevor es in aller Munde war. Schon viele Aussiedler fanden bei ihrer Ankunft in Amberg und Umgebung im Sportbund an der Werner-von-Siemens-Straße eine neue Heimat, bestätigt Jugendleiter Thomas Hüttner. "Sport verbindet, und die DJK lebt Integration, weil es uns Spaß macht und wir gerne mit Jugendlichen arbeiten", erläutert er und sieht selbst in den anfangs oft herrschenden unterschiedlichen Sprachen "keine Barriere"."Wer will, lernt hier am leichtesten Deutsch", sagt Hüttner und betont, dass es den Spielern bei seinem Verein "gut gehen soll". Durch dieses Angenommen- und Wohlfühlen falle den jungen Asylbewerbern insgesamt die Integration leichter. "Wir empfehlen die DJK immer gerne weiter", lobt Werner Konheiser, der Sprecher der BI "Amberg hilft Menschen", die in der Region wohl "am nächsten dran ist an den Flüchtlingen". Dass das Konzept aufgeht, sieht er daran, dass bei den Fußballern "viele dabei sind, denen wir schon eine Wohnung besorgt haben". Einige der Älteren seien mittlerweile bereits als Trainer oder Betreuer der jüngeren Mannschaften unterwegs. Am Samstag war das laut Konheiser zum Beispiel Fahim, der sich ebenso über das Wiedersehen mit Konheiser, dessen Frau Renate und Michael C. Geiss freute."Es ist schon ein Erlebnis für die Jugendlichen, ein Treffpunkt, der besonders in den Ferien gerne wahrgenommen wird", bestätigt Britta Bete, sozialpädagogische Erziehungsleiterin im Haus Esperanto in Auerbach. "Beim Sport entstehen Freundschaften, was wiederum zur Integration beiträgt", verdeutlicht sie das Ziel und ihre Kollegin Daniela Arnold vom Amberger Haus Meilenstein für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ergänzt (beide Einrichtungen werden vom Christlichen Jugenddorfwerk getragen): "Einer unserer Jugendlichen war eigentlich bei seiner Schwester in Gießen zu Besuch und ist jetzt extra für das Fußballturnier zurückgekommen."Heimatgefühl im doppelten Wortsinn also: Sowohl im Sport als auch in der Region bei seinen Freunden und im Haus Meilenstein fühlt sich dieser 18-Jährige, der aktuell eine Ausbildung als Maurer macht, heimisch. Wenn das kein Meilenstein für gelungene Integration ist. Die Bausteine dafür liefern der DJK-Sportbund und die Amberger BI, die auch nach ihrem One-World-Fußballturnier an der "Einen Welt" weiterbaut.