In sieben Clubs und Kneipen hieß es auch in diesem Jahr wieder "Amberg tanzt". Dabei ging es in der Nacht auf Sonntag etwas leiser zu, als üblich. Im Café Zentral verteilten die DJs Falke und Twopreme Kopfhörer an die Gäste.

Wer tanzen wollte, behielt die leuchtenden Mini-Lautsprecher auf, wer sich mit seinem Nachbarn unterhalten wollte, nahm die Geräte einfach ab. Mit dabei waren heuer auch das Jedemann, der Club Trio, das Blaue Haus, die Kneipe Uns5, der Casino-Saal und das Eisenherz. Zehn DJs waren im Einsatz.